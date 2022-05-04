上海新增本土病例連4日低於萬例 出行仍嚴控

上海普陀區萬里街道發出八種顏色的居民出入證。（取材自上觀新聞）

上海疫情 持續趨緩，3日新增本土病例260例、無症狀感染者4722例，連續4日低於1萬例。市政府副秘書長顧洪輝表示，上海這波疫情防控取得了階段性成效。為防止疫情反彈，衛健委要求出院出艙人員返家檢測 期間須做足不出戶，各防範區了訂出五花八門的出行規定，有的限制一戶每天只能出門三小時，有的街道辦發放八種顏色的出入證。

上海衛健委通報，上海3日新增本土新冠確診260例、無症狀感染者4722例，其中151例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，108例確診病例和4660例無症狀感染者是在隔離管控中發現。亦即，當天有1例確診和62例無症狀感染者為「社會面感染」。當日亦新增本土死亡16例，這波疫情累計死亡已達490例。

上海疫情明顯減緩，連4天低於1萬例，這也是中央確立「動態清零」總方針後，上海近一步接近復工 復產的時間。有上海長寧區台商表示，3日收到該區政府發來的第4批生活物資，「大概快解封了」。

上海普陀區萬里街道發出八種顏色的居民出入證。（取材自上觀新聞）

上海衛生健康委副主任趙丹丹指出，近期上海市治癒出院出艙的陽性感染者日益增多。按照國家和市有關要求，對於治癒的陽性感染者，將開展七天居家健康檢測。居家期間要做到「足不出戶」，盡量「一人一室」，與同住人保持一定距離。

在多個行政區改成可出門的「防範區」後，各防範區的社區訂出五花八門的出行規定。有的限制一戶每一人每天只能出門三小時，有的街道辦發放八種顏色的出入證，讓人眼花撩亂。

上觀新聞報導，普陀區萬里街道製作六萬張居民出入證，按色分類，四天八種顏色，上下午各不相同，規定好日期，時段錯峰。確保每天每戶僅發放一張出入證，一天僅可一人出行一次。在4日至7日間，每戶居民可拿到四張出入證，街道統籌安排各社區的出行時間，確保每戶居民四天內上下午均有出行時間。

這個6萬張8種顏色的居民出入證是新村路上一家圖文廣告公司老闆夫婦設計，並花兩天通宵趕工印刷出來的。有普陀區的網友看了通告驚訝說，「八種顏色眼睛都看花了」。