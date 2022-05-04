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上海新增本土病例連4日低於萬例 出行仍嚴控

中國新聞組／北京4日電
上海普陀區萬里街道發出八種顏色的居民出入證。（取材自上觀新聞）
上海普陀區萬里街道發出八種顏色的居民出入證。（取材自上觀新聞）

上海疫情持續趨緩，3日新增本土病例260例、無症狀感染者4722例，連續4日低於1萬例。市政府副秘書長顧洪輝表示，上海這波疫情防控取得了階段性成效。為防止疫情反彈，衛健委要求出院出艙人員返家檢測期間須做足不出戶，各防範區了訂出五花八門的出行規定，有的限制一戶每天只能出門三小時，有的街道辦發放八種顏色的出入證。

上海衛健委通報，上海3日新增本土新冠確診260例、無症狀感染者4722例，其中151例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，108例確診病例和4660例無症狀感染者是在隔離管控中發現。亦即，當天有1例確診和62例無症狀感染者為「社會面感染」。當日亦新增本土死亡16例，這波疫情累計死亡已達490例。

上海疫情明顯減緩，連4天低於1萬例，這也是中央確立「動態清零」總方針後，上海近一步接近復工復產的時間。有上海長寧區台商表示，3日收到該區政府發來的第4批生活物資，「大概快解封了」。

上海普陀區萬里街道發出八種顏色的居民出入證。（取材自上觀新聞）
上海普陀區萬里街道發出八種顏色的居民出入證。（取材自上觀新聞）

上海衛生健康委副主任趙丹丹指出，近期上海市治癒出院出艙的陽性感染者日益增多。按照國家和市有關要求，對於治癒的陽性感染者，將開展七天居家健康檢測。居家期間要做到「足不出戶」，盡量「一人一室」，與同住人保持一定距離。

在多個行政區改成可出門的「防範區」後，各防範區的社區訂出五花八門的出行規定。有的限制一戶每一人每天只能出門三小時，有的街道辦發放八種顏色的出入證，讓人眼花撩亂。

上觀新聞報導，普陀區萬里街道製作六萬張居民出入證，按色分類，四天八種顏色，上下午各不相同，規定好日期，時段錯峰。確保每天每戶僅發放一張出入證，一天僅可一人出行一次。在4日至7日間，每戶居民可拿到四張出入證，街道統籌安排各社區的出行時間，確保每戶居民四天內上下午均有出行時間。

這個6萬張8種顏色的居民出入證是新村路上一家圖文廣告公司老闆夫婦設計，並花兩天通宵趕工印刷出來的。有普陀區的網友看了通告驚訝說，「八種顏色眼睛都看花了」。

上海普陀區萬里街道製作的八種顏色居民出入證是打印店老闆設計的。（取材自上觀新聞）
上海普陀區萬里街道製作的八種顏色居民出入證是打印店老闆設計的。（取材自上觀新聞）

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