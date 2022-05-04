高鐵站爆群聚感染… 鄭州封城1周 市民急囤貨 有人拉2扇豬回家

有人直接買兩扇豬肉拉回家。（視頻截圖）

本報系聯合報報導，河南鄭州 高鐵站出現群聚感染，鄭州市3日晚間8時召開新聞發布會宣布，從4日零點起到10日24時，進行為期一周的封控管制，在全市主城區包括中原區、二七區、金水區、管城區、惠濟區、鄭東新區、高新區、經開區，實行足不出區，並開展多輪全員核酸檢測。

來源：YouTube

至於位於鄭州航空港區內的鄭州科技園，則繼續執行現有防控措施，也就是封閉生產。

3月至4月以來，鄭州已經歷兩波疫情 ，五一長假還沒過，再度爆發新一波疫情。衛健委通知，河南3日新增本土病例12例，無症狀感染者32例。

鄭州市疫情防控指揮部指出，鄭州主城區各黨政機關、事業單位、企業工作人員居家辦公，各級學校啟動線上教學，網約車實行單雙號運行，乘坐者要有24小時以內的核酸陰性證明。

封控令啟動，鄭州市民開始囤貨，超市貨架很快就被搶購一空，而官方通告，原則上每天每家可派一人，憑24小時核酸陰性證明外出採買。鄭州預計用一周的時間，實現社區傳播風險阻斷，社會面清零。

另據快科技報導，據視頻中顯示，市民3日晚紛紛開啟囤貨模式，鄭州多家超市人山人海，貨架上的商品搶購一空，有市民直接買兩扇豬肉回家。

大河報報導稱，本次疫情發生後，鄭州已成立保供專班。商務部門也已對鄭州市肉蛋菜米面油等生活必需品市場價格，實行動態價格日報制度，並建立了鄭州市重點保供企業名單，並於3日中午通知重點保供企業將備貨量提高到日常的3倍到5倍，建立24小時不間斷備貨機制，根據市民需求增加補貨頻次、延長營業時間，確保供應不脫銷、不斷檔。

鄭州商務部門通報了5月3日的市場監測情況，萬邦農產品批發市場3日庫存總量43.8萬噸，交易量3.5萬噸。丹尼斯、永輝、世紀聯華三家大型超市大米、麵粉、食用油等動態庫存也非常充足，在不增加進貨的情況下，預計可銷售一個月左右。