1確診者上3次公廁傳近40人 北京禁2人以上同時如廁
北京本輪病例已累計超過400例，市疾控中心副主任龐星火3日指出，有一例感染者因三次上公廁，引發三例續發病例，進而引發了近40例的感染者。這是繼吃喜宴、大學院校學生後，第三條重要的感染鏈。全市加強公廁消毒頻次，封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人以上同時如廁。
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北京市疫情防控仍處於關鍵階段，為快速阻斷病毒傳播，遏制疫情擴散蔓延，於3日、4日、5日，除五個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區12區，連續開展三輪區域核酸篩查。
針對近期疫情防控形勢，為做好疫情防控期間公廁環境衛生消毒工作，有效預防新型冠狀病毒交叉感染，市城市管理委會同衛健、疾控等相關部門對原有「北京市公廁消毒管理工作指引」進行了修改完善，指導各區、各作業單位做好公廁防疫消殺和公廁保潔人員防護工作。
指引要求增加公廁消毒頻次。每日對公廁進行兩次全面消毒，人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等處，每日消毒不少於四次。火車站、市場周邊等人流密集場所周邊公廁再增加一次消毒。
根據衛健部門要求，封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人（含）以上同時如廁。對於區域內關停的廁所，應設置臨時廁所。廁所產生的糞汙按照涉疫垃圾處置。封控解除後，臨時廁所徹底消毒後方可移出。
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