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1確診者上3次公廁傳近40人 北京禁2人以上同時如廁

中國新聞組／北京4日電
北京加強公廁消毒殺菌作業。圖為一名工作人員對北京市西城區大柵欄街道管控區域內公廁進行消殺作業。（新華社）
北京加強公廁消毒殺菌作業。圖為一名工作人員對北京市西城區大柵欄街道管控區域內公廁進行消殺作業。（新華社）

北京本輪病例已累計超過400例，市疾控中心副主任龐星火3日指出，有一例感染者因三次上公廁，引發三例續發病例，進而引發了近40例的感染者。這是繼吃喜宴、大學院校學生後，第三條重要的感染鏈。全市加強公廁消毒頻次，封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人以上同時如廁。

來源：YouTube

北京市疫情防控仍處於關鍵階段，為快速阻斷病毒傳播，遏制疫情擴散蔓延，於3日、4日、5日，除五個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區12區，連續開展三輪區域核酸篩查。

針對近期疫情防控形勢，為做好疫情防控期間公廁環境衛生消毒工作，有效預防新型冠狀病毒交叉感染，市城市管理委會同衛健、疾控等相關部門對原有「北京市公廁消毒管理工作指引」進行了修改完善，指導各區、各作業單位做好公廁防疫消殺和公廁保潔人員防護工作。

指引要求增加公廁消毒頻次。每日對公廁進行兩次全面消毒，人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等處，每日消毒不少於四次。火車站、市場周邊等人流密集場所周邊公廁再增加一次消毒。

根據衛健部門要求，封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人（含）以上同時如廁。對於區域內關停的廁所，應設置臨時廁所。廁所產生的糞汙按照涉疫垃圾處置。封控解除後，臨時廁所徹底消毒後方可移出。

北京市疾控中心副主任龐星火。（取材自北青網）
北京市疾控中心副主任龐星火。（取材自北青網）

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