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觀察站／北京人怕被「彈窗」 五一街頭冷清清

特派記者黃雅慧
北京故宮在宣布關閉展館前一天，遊客人數已不如以往。(記者黃雅慧／攝影)
北京故宮在宣布關閉展館前一天，遊客人數已不如以往。(記者黃雅慧／攝影)

北京今年的五一假期碰上疫情升溫，街道上少了人聲喧囂，顯得「冷清」。但在冷清中還帶有一絲緊張氣息，就是居民小心翼翼，避免自己被「彈窗」。

相信在五一假期間，多數北京民眾的規畫是出門作核酸檢測，不然就待在家裡，頂多到附近公園散步。

城區商場與街道沒有以往熱絡，顯得淒涼。特別是靠近高風險區的朝陽區周邊，更是鮮有人群、車潮。因為當地封控、管控區多，民眾早在社交平台與媒體收到通知，如果靠近，可能會被「彈窗」，這個「健康寶」訊息一出現，就表示該人員隔離未滿，或曾到訪疫情風險區，或未依規定核酸等。在嚴格防控下，可想像到，一旦被「彈窗」，會對生活和出行造成多大不便。

所以能去的大多是西城區，是目前少見病例足跡之地。不過，實地探訪西城區阜成門一帶，人流車潮相對上班日仍少很多。這次北京官方除了禁影廳營業外，也禁餐廳內用，影響了民眾出門興致。

許多咖啡廳、小吃店被迫調整作法，有的餐廳改成外賣，或是預作菜肴擺攤吸引流動客群，但因為人少，店外門可羅雀。不少店家索性在門口貼上告示，宣告五一假期休息。

禁止餐廳內用，對商家而言，衝擊不在話下，雖然官方鼓勵使用外賣平台，但仍有商家並未加入線上平台，這次疫情對他們會是考驗。以東城區公共運輸樞紐附近某個美食城來看，該美食廣場平時以內用客為主，禁內用後，客人不來了，會進入餐廳選購外賣的流動客少之又少，大部分是外賣騎手在裡面穿梭。如果未使用外賣系統的商家，可想像一天收入要能抵一天開業的成本都有困難。

北京假期間，疫情防控每日一收，可能前一天還在網紅店吃美食，到景區遊覽，隔天便發現這些活動都禁止了。這個五一假期相信會令北京居民難忘。

北京 疫情 美食

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