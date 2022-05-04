北京疫情續燒 封多處地鐵站 非必要不出京

北京疫情不斷升溫。(美聯社)

北京疫情 升溫，3日新增46例本土確診病例和5例無狀感染者，多個景區暫停開放。「五一」小長假於4日結束，為防疫情擴散，北京宣布自4日首班車起，包括1號線國貿站等6條地鐵線多個出入口採取封閉措施停止進出站，朝陽區朝陽路以南（不含朝陽路）所屬158條公車線路採取「甩站繞行」、停運等措施。

此外，5日起，在北京市乘坐公共交通工具時，都必須持有7日內核酸檢測 陰性證明。北京並宣布全市中小學、幼兒園、中等職業學校將延後一周返校，並嚴控人員離開北京。同時嚴格管理全市大學院校師生員工進出，住校師生員工原則上不再出校，特殊情況則嚴格審批。

衛健委通報，全國3日新增本土病例353例，無症狀感染者5075例。其中北京新增46例確診，無症狀感染者5例。北京此波疫情自4月22日迄今，已累計近500例本土感染者，涉及14個區。截至目前，全市高風險地區增至12個，中風險地區共34個。

北京市教育委員會發言人李奕表示，全市中小學、幼稚園、中等職業學校將延後一周返校，同時啟動線上教學，時間為5日至11日。具體返校時間將根據全市疫情形勢綜合研判後確定。

為防止疫情外溢擴散，會上也宣布封控區管控區人員等四類人將嚴控離開北京，其他人員「非必要不出京」。確需離開北京者，須持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，機場、火車站將加強查驗，對公路離開北京人員也將進行抽查。

北京市公園管理中心和北京市文物局發布通告，3日日起，頤和園、天壇公園、北海公園等各景區都將關閉所有室內展廳展館，北京地區博物館室內展廳全部暫停開放。