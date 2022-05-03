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馬斯克、庫克 IP屬地曝光 網友笑：原來全球首富在中國

中國新聞組／北京3日電
庫克微博IP原顯示上海，後更改為海外。(取材自微博)
庫克微博IP原顯示上海，後更改為海外。(取材自微博)

中國各大社交平台陸續強制顯示用戶 IP 屬地位置，大批自稱在海外的博主，被發現IP屬地都在國內各省；而微軟比爾蓋茲、蘋果庫克、特斯拉馬斯克的IP都在中國，網友笑稱「原來全球首富在中國」、「簡直是大型打假現場，IP一出隨時發現新老鄉。」

綜合媒體報導，近日，微博、抖音、微信、今日頭條、知乎等多個社交平台，陸續開放在個人主頁等位置展示帳號IP屬地的功能，網友發現，自己關注的不少大V和網紅博主「翻車」了。

那些帶你看世界的國外博主，「人在美國」「人在日本」等實際上IP屬地都在國內各省，「小雪梨在日本」IP屬地為遼寧，「英國報姐」IP屬地為山東，「來醬在東京」IP屬地顯示為上海，「王藥師在英國」IP屬地為天津，「韓國媳婦大璐璐」IP屬地在廣東，博主「莉莉媽在法國」IP屬地卻在河北。

其中，有位「中美夫妻」vlog博主在社交平台上發布了100多條作品，內容都是記錄自己和家人在美國的生活，比如美國家人吃中國零食、參加美國傳統婚禮、中美夫婦野外露營等等，皆以個人出鏡的形式來展示美國生活日常，但在新更一條視頻的評論區，不少網友紛紛質疑，「請問博主為何在河南發的視頻呢」「居然在河南，不是國外」。

網友們紛紛評論表示，「堪比大型打假現場」，「IP一出能隨時隨地發現新老鄉了」。

據報導，連特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、微軟創辦人比爾蓋茲的微博IP位置也被翻出熱議。比爾蓋茲的IP顯示河南、馬斯克是北京、庫克在上海，不過話題發酵後，他們的微博IP立刻被更改為海外。

有趣的是，人在法國的阿根廷足球明星梅西，其微博帳號「梅西LeoMessi10」的IP屬地顯示在上海，外界猜測雖然是認證帳號，但梅西並不精通中文，應該是授權給中國某公司或公關公司幫忙管理。

有一些IP屬地顯示在國內的海外博主被網友質疑後，目前IP屬地已顯示在海外。有些博主作出回應稱，由於用國內家人的手機註冊或者登錄過帳號，所以IP屬地才會顯示在國內，也有一些博主發布在海外的實時視頻，以此來證明自己不存在身分造假的行為。

微博 梅西 河南

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上海外灘長草了 久未上街眾人驚嘆

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