北大中文系教授116字貼文12處語病 網友：問題多，跟我差不多水準

北大中文系教授張頤武的116字微博，被網友挑出12處語病。（截自微博）

在微博 有920萬粉絲的北京 大學中文系教授、博士生導師張頤武更火了，因他在個人微博上的一段116個文字被網友挑出12處語病。張頤武回應稱：這些是隨手寫的點評，沒什麼值得說的。

張頤武發布的這段文字一共116字。一名微博ID為「鄧學平律師」的網友，發布對這段文字的批改圖片，共達12處修改。圖片寫道：「身為北京大學中文系教授和博導，這樣的文字寫作水準，只能說明平時在專業領域的勞動付出還不夠多啊！」有網友跟進評論說：「確實問題很多，好像跟我差不多水準」。

北京大學中文系教授張頤武。(取材自微博)

對此，張頤武回應表示：「雖然是隨手寫的微博，確實沒有修飾得完美，但費心弄了半天也挑不出什麼硬傷。這些是隨手寫的點評，沒什麼值得說的。多謝費心指點，不喜歡內容就說，費勁點劃好半天，使了這麼大力氣，這麼關心一段微博點評。雖然微博文字不能精益求精，但還是挑不起什麼事來。也不容易，這麼認真費力對待一段點評，真是費心了。還是謝謝」。

對於張頤武回應說「隨手寫的微博，確實沒有修飾得完美，但費心弄了半天也挑不出什麼硬傷」。有網友留言評論表示「隨手點評也不至於如此水準」。但也有網友稱，不應對微博上的內容如此苛刻，在微博發表個人觀點畢竟不是參加語文考試，也不是在公開出版物上發表文章，過分苛責並無必要。

上游新聞引述重慶一位語文高級教師鄭老師表示，張頤武的這段文字確實存在一些問題，比如用詞多餘、語義含糊，但最大的問題在於書面語與口語混用。鄭老師認為，書面語和口語是兩種完全不同的表達方式，應該儘量避免混用，否則容易表達不清，對閱讀者造成理解障礙和困難。

不過，畢竟微博不是正規出版物，特別是個人類微博更多是表達個人意見和情感，在個人類微博上，類似書面語和口語混用的情況並不少見。

另有網民留言稱，張頤武文章因為戳中賣國賊的要害而被「網暴」，有明確的「政治鬥爭操控」。

據悉，張頤武身兼全國政協委員、民進北京市委會副主委。近年常發帖表揚當局施政，曾建議「繼續全面防控，不要中了西方的連環計」，亦在微博發文批評方方，是出名的「愛國」教授。