製造全球24.2%疫苗 科興去年1天賺3.5億

科興生物2021年實現營收193.75億美元，淨利潤144.58億美元。（取材自鈦媒體）

憑藉新冠疫苗 的廣泛接種，科興生物2021年實現營收193.75億美元，淨利潤144.58億美元。獲利數字相當0.42個騰訊，0.84個華為，5個百度。另外，國藥集團研發的Omicron 變異株新冠病毒滅活疫苗臨床研究，1日在杭州市完成第一劑接種。

疫情衝擊，企業經營陷入困境，但研發疫苗的科興生物則逆勢而上。科興生物2021年總營收193.75億美元，換算之下約日進人民幣3.5億元。

科興生物的巨額收益就是源於新冠疫苗的研發與銷售。科興生物生產的新冠疫苗名為克爾來福（CoronaVac），2021年2月5日在中國獲得附條件上市，2021年6月1日被世衛組織列入緊急使用清單（EUL）。7月12日與全球疫苗免疫聯盟（Gavi Alliance）達成預購協議，之後還有十幾個國家批准克爾來福用於兒童。

克爾來福已是目前世界上使用量最大的新冠疫苗，截至目前，科興新冠疫苗在全球供應量超28億劑，據牛津大學報告，全球累計報告接種新冠病毒疫苗中，有至少24.2%來自科興生物。

科興生物有兩位創始人尹衛東和潘愛華。尹衛東1995年從唐山得縣城防疫研究所的普通衛生院出走，借款人民幣500萬元創業做研發；與北京 大學生物系的教師潘愛華，自己的生物醫藥公司北大未名集團一起合作。2001年兩人在北大生物城內成立北京科興，以股權結構來看，北大未名集團透過旗下控股子公司深圳科興以人民幣5100萬元占股51%、唐山怡安生物工程有限公司即尹衛東以甲肝滅活疫苗專有技術，評估作價人民幣2400萬元占股24%、新加坡華鼎生物科技有限公司則占股25%。

而由國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的Omicron變異株新冠病毒滅活疫苗臨床研究，1日在杭州市完成第一劑接種，首例受试者是一名年輕男性，這也是全球首支針對Omicron進入臨床試驗的滅活疫苗。

健康時報報導，中國生物首席科學家、副總裁張雲濤表示，奧株新冠疫苗臨床試驗的啟動中國生物在抗擊新冠領域取得的又一重要進展。此次臨床試驗將在已接種2或3針新冠疫苗，及在未接種新冠疫苗的空白人群中開展，從而觀察疫苗的安全性和免疫原性。