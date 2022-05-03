北京染疫增 故宮關閉室內展廳

根據北京市疫情防控工作要求，3日起，故宮博物院將關閉所有室內展廳。(Getty Images)

北京 2日新增51例本土確診病例和11例無症狀感染者，朝陽、海淀、通州等12區繼上月底進行三次核酸檢測 後，3日至5日將再進行三輪核酸檢測。對此，北京故宮博物院2日宣布，3日起關閉所有室內展廳，北京市文化和旅遊局也公告，暫停開放全市圖書館、美術館等室內公共文化場所。

4月22日以來，北京累計逾400例感染者，涉14個區，其中朝陽區156例，房山區103例，都是較多病例的行政區。截至目前，全市共有高風險地區10個，中風險地區26個。

北京疾控中心指出，引發續發感染者較多的病例分析，有三特徵，包括在傳染期有多人聚餐行為，引發聚集性疫情 ；未接種疫苗，感染風險增加，以及活動範圍較廣，導致疫情多發多點散發。

北京疾控副主任龐星火2日表示，由於3日再多三地區調整為高風險，朝陽、海淀、通州等12區繼上月底進行三次核酸檢測後，3日至5日將再進行三輪核酸檢測。

在北京環球影城關閉後，北京故宮博物院官網3日起，將關閉所有室內展廳，開放時間另行通知。

北京市文化和旅遊局2日發布通知，根據首都當前疫情防控需要，為防範聚集性風險，全市以室內遊覽為主的景區及開放景區的室內景點，全市圖書館、文化館（文化中心）、美術館等公共文化場所皆暫停開放。