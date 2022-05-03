上海封控區外現新病例 民眾喊「賈慶林」諷「假清零」

雲南捐贈的物資被寶山區張廟街道辦官員「私藏」在街道辦院內。（視頻截圖）

上海實現「社會面基本清零」的面積不斷擴大，但2日發現封控區外發現58例確診感染病例，仍引起民眾關注。在掛橫幅、敲鍋表達對封城 、清零的抗議之後，上海民眾開始在網上熱傳前中共 政治局常委賈慶林的名字，以諧音「假清零」來譏諷當局。 另外，雲南捐贈物資遭寶山區張廟街道「私藏」引發民憤，3人被免職懲處。

美國之音引述路透報導，上海2日新增病例727例及6606例無症狀感染者，最令當局不安的是在封控區之外，又發現了58例確診感染病例，讓人們看到了地方當局宣稱的「社會面清零」的抗疫成效的說法存在著紕漏。

「他們早些時候不是宣布實現了社會面清零嗎？」網民在微博上如此詢問，上海當局對封控區以外發現的這58例新病例沒有作出任何評論。

雖然隨著病例數的下降，有些民眾從新的數據上看到一點希望。但不少網民近日在網上社媒體上熱傳前中共政治局常委兼全國政協主席賈慶林（諧音假清零）的名字，以此來譏諷當局正在進行的清零的文字遊戲。

報導說，感染病例雖然有所減少，但人們在周一看到上海居民區設立的路障卻有所增加。

另外，上海嚴格防疫，導致物資供應不足。寶山區張廟街道辦不及時發送物資給居民的「暗藏物資」行為，被當地居民活逮。

網傳視頻顯示，寶山區泗塘二村居民在居委會院子裡發現未發放的物資，居民先是爬上牆掏出部分保麗龍裝的蔬菜 ，最後將一旁大門撬開，發現裡頭堆滿雲南捐贈的大量物資，且大部分菜都已經爛掉了。憤怒的居民將一箱箱的蔬菜搬到路邊，說明居委會人員的「貪贓枉法」。

上海市紀委監委1日宣布，張廟街道黨工委書記施永根、張廟街道泗塘二村振興居委會書記周東紅、主任倪傳悅在負責發放政府保供物資和兄弟省捐贈的食品禮包過程中，組織不力、作風拖遝，對部分物資未及時發放導致腐爛浪費問題負有責任，造成嚴重不良影響。施永根、周東紅、倪傳悅3人均被免職，並接受進一步調查。