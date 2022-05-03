我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

上海封控區外現新病例 民眾喊「賈慶林」諷「假清零」

中國新聞組／北京3日電
雲南捐贈的物資被寶山區張廟街道辦官員「私藏」在街道辦院內。（視頻截圖）
雲南捐贈的物資被寶山區張廟街道辦官員「私藏」在街道辦院內。（視頻截圖）

上海實現「社會面基本清零」的面積不斷擴大，但2日發現封控區外發現58例確診感染病例，仍引起民眾關注。在掛橫幅、敲鍋表達對封城、清零的抗議之後，上海民眾開始在網上熱傳前中共政治局常委賈慶林的名字，以諧音「假清零」來譏諷當局。 另外，雲南捐贈物資遭寶山區張廟街道「私藏」引發民憤，3人被免職懲處。

美國之音引述路透報導，上海2日新增病例727例及6606例無症狀感染者，最令當局不安的是在封控區之外，又發現了58例確診感染病例，讓人們看到了地方當局宣稱的「社會面清零」的抗疫成效的說法存在著紕漏。

「他們早些時候不是宣布實現了社會面清零嗎？」網民在微博上如此詢問，上海當局對封控區以外發現的這58例新病例沒有作出任何評論。

雖然隨著病例數的下降，有些民眾從新的數據上看到一點希望。但不少網民近日在網上社媒體上熱傳前中共政治局常委兼全國政協主席賈慶林（諧音假清零）的名字，以此來譏諷當局正在進行的清零的文字遊戲。 

報導說，感染病例雖然有所減少，但人們在周一看到上海居民區設立的路障卻有所增加。

另外，上海嚴格防疫，導致物資供應不足。寶山區張廟街道辦不及時發送物資給居民的「暗藏物資」行為，被當地居民活逮。

網傳視頻顯示，寶山區泗塘二村居民在居委會院子裡發現未發放的物資，居民先是爬上牆掏出部分保麗龍裝的蔬菜，最後將一旁大門撬開，發現裡頭堆滿雲南捐贈的大量物資，且大部分菜都已經爛掉了。憤怒的居民將一箱箱的蔬菜搬到路邊，說明居委會人員的「貪贓枉法」。

上海市紀委監委1日宣布，張廟街道黨工委書記施永根、張廟街道泗塘二村振興居委會書記周東紅、主任倪傳悅在負責發放政府保供物資和兄弟省捐贈的食品禮包過程中，組織不力、作風拖遝，對部分物資未及時發放導致腐爛浪費問題負有責任，造成嚴重不良影響。施永根、周東紅、倪傳悅3人均被免職，並接受進一步調查。

中共 蔬菜 封城

上一則

官媒：推特「大翻譯運動」辱華、煽動對立和仇恨

下一則

上海、廣東首季GDP表現差 官媒示警 中國經濟下滑壓力大

延伸閱讀

洛杉磯大屠殺博物館 展出猶太人在上海的故事

洛杉磯大屠殺博物館 展出猶太人在上海的故事
上海「微解封」卻禁交通工具 居民團購驢子代步

上海「微解封」卻禁交通工具 居民團購驢子代步
上海1514萬人微解封「禁開車」 食物只好用扁擔挑回家

上海1514萬人微解封「禁開車」 食物只好用扁擔挑回家
洛杉磯大屠殺博物館展出猶太人在上海的那些年

洛杉磯大屠殺博物館展出猶太人在上海的那些年

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力