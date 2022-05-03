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社會面基本清零…上海1514萬人微解封 可限次限時購物

中國新聞組／上海3日電
上海疫情趨緩，各大零售商加快復工復產步伐，左圖為顧客2日在位於上海市浦東北蔡鎮的山姆上海浦東高科西路會員店購物。（新華社）
上海疫情趨緩，各大零售商加快復工復產步伐，左圖為顧客2日在位於上海市浦東北蔡鎮的山姆上海浦東高科西路會員店購物。（新華社）

上海本土病例緩步下降，根據最新管控標準，上海已有1514萬名居民可以「微解封」，能在區內有不同程度的活動，但當中仍有住戶只可7天2次限時分批購物。官方2日表示，上海的社會面清零工作已進入關鍵攻堅期，將在全市展開環境清潔消殺行動。為進一步推進復工復產，上海累計發放「復工證」5851張、「通行證」8萬7766張。

衛健委通報，上海2日新增5669例，含本土確診病例274例、無症狀感染者5395例。新增本土死亡20例，20名死者均合併有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤。自4月17日以來，死亡累計已474例。

上海市持續調整對封控區、管控區、防範區的管控。1日全市共劃分封控區1萬4292個，涉及人口276萬人；管控區2萬2255個，涉及人口約551萬人；防範區5萬5384個，涉及人口數1514多萬人，即這1500多萬人口可以微解封。

上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝1日指出，目前有金山、奉賢、崇明、青浦、松江、普陀6區已經社會面基本清零。市民可在區內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，區內可逐步恢複公共交通，私家車可在區內有限通行。

還沒有社會面基本清零的嘉定、黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行等區，每戶指定1人，7天2次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

而浦東新區根據轄區實際情況，也實施分區分級差異化防控。在防範區的市民需憑24小時內抗原檢測陰性證明或48小時內核酸檢測陰性證明，出示健康碼綠碼，進入相關場所。

上海市副市長劉多2日指示推動消毒專項行動，將針對陽性感染者家庭終末消毒、陽性樓棟消毒，以及小區環境預防性消毒。對於快遞物品消毒，日均消毒快遞物品近100萬件。也將對建築工地、辦公大樓、商超、各類學校等10大重點場所全面進行預防性消毒。對街面道路，展開兩次「大沖洗」活動，累計出動保潔人員1.35萬人次。

針對上海復工復產的進度，上海市大數據中心黨委副書記邵軍指出，目前累計發放「復工證」5851張，「通行證」8萬7766張。「復工證」上有身分證明、工作證明、白名單企業證明、48小時核酸檢測報告等資訊。

復工 檢測 疫情

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