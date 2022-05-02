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火星上也有個「平樂」 四川古鎮上宇宙

中國新聞組／北京2日電
平樂古鎮白沫江。（取材自四川發布／視覺中國圖）
平樂古鎮白沫江。（取材自四川發布／視覺中國圖）

根據月球與行星地名庫（LPND）發布的公告，國際天文聯合會IAU於2022年3月9日正式批准了位於天問一號著陸點附近以及可能的巡視區域內的16個環形坑、三個穹丘、兩條溝和一座方山的正式地名，其中序號一環形坑被命名為「平樂」，四川省邛崍市平樂鎮這個千年古鎮「登」上火星啦！

四川發布報導，2021年5月15日，中國首次火星探測任務的祝融號火星車，成功在預選著陸區內著陸。中國成為了繼美國之後第二個在火星上成功實現軟著陸的國家。在順利行駛到火星表面後，祝融號火星車成功開展了科學探測活動。

為了便於巡視路線的規畫、對火星車的探測活動進行描述，以及對所獲取數據進行解釋和科學研究，IAU於2022年3月9日正式批准了位於天問一號著陸點附近以及可能的巡視區域內的22個正式地名，分別為：平樂、西柏坡、文家市、窯店、古絳、胡襄、周莊、鄭集、齊都、天柱山、馬集、古田、五星、楊柳青、魯克沁、漠河、窯店穹丘、文家市穹丘、漠河穹丘、窯店溝、齊都溝、文家市方山。

天問一號火星著陸點附近以及可能的巡視區域內的16個環形坑、三個穹丘、兩條溝和一座...
天問一號火星著陸點附近以及可能的巡視區域內的16個環形坑、三個穹丘、兩條溝和一座方山的正式地名。（取材自微博）

公告稱，這22個地理實體的名稱都依據了IAU WGPSN的命名慣例：所有環形坑都是以中國春秋戰國時期主要諸侯國都城存在關聯性的、人口小於10萬的鎮或村一級地名，或是以全國歷史文化名鎮中按地區覆蓋多樣性的原則進行命名的；其他類型的地理實體名稱均繼承自附近的環形坑名稱。

天問一號火星著陸點附近以及可能的巡視區域內的16個環形坑、三個穹丘、兩條溝和一座...
天問一號火星著陸點附近以及可能的巡視區域內的16個環形坑、三個穹丘、兩條溝和一座方山的正式地名。（取材自微博）

平樂古鎮位於成都市西南93公里、邛崍市西南18公里處，素有「一平二固三夾關」的美譽，是中國的歷史文化名鎮、國家AAAA級風景區、全國魅力城鎮、成都市新十景之一。平樂全鎮幅員面積99平方公里，古鎮區有明清時期建築面積達23.54萬平方米，保存完好程度達85%。

發源於省級風景旅遊區天台山玉宵峰的白沫江自西向北流經古鎮。碧水縈繞，鷗鳥出沒，四季風景如畫。

平樂古鎮老榕樹、白沫江、沿江而建的吊腳、青石鋪成的街道、一望無涯的竹海，千百年來共同培育了古鎮人田園詩般的山水情懷，涵養著平樂古鎮天然清新的鄉土文化。

平樂古鎮早在公元前150年西漢時期就已形成了集鎮，迄今已有2000多年的歷史。古街、古寺、古橋、古樹、古堰、古坊、古道、古風、古歌……聞名遐邇的「九古」風華，承載了平樂道不盡，說不完的文化風韻。

近年來，平樂古鎮在尊重和保留傳統歷史文化的基礎上，賦予其古鎮現代化的城市文化體驗和產業賦能，讓古鎮展現新的生命力。

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