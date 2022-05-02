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北京疫情最緊要關頭 關環球影城、開小湯山方艙

記者賴錦宏、陳政錄／綜合報導
北京啟用小湯山方艙醫院。圖為北京小湯山醫院的方艙核酸檢測實驗室。（取材自中國經濟網）
北京啟用小湯山方艙醫院。圖為北京小湯山醫院的方艙核酸檢測實驗室。（取材自中國經濟網）

上海疫情稍緩，北京疫情持續，為防止疫情擴散，1日至4日，全市暫停餐廳內用，北京環球影城昨起暫時關閉。北京小湯山方艙醫院昨啟用，共1200張床位，目前收治無症狀感染者和輕型病例12名。昨至4日，展開二輪區域核酸篩查。

北京通報，5月1日新增36例本土和5例無症狀感染者。自4月22日至30日已累計350例，存在兩條傳播鏈，北京疫情處於「高位平台期」。目前北京共有高風險地區7個及中風險地區28個，其他地區均為低風險地區。

北京疾控中心副主任龐星火昨表示，北京疫情防控處於「最緊要關頭」，新增感染者大多來自管控人員，仍存在少量通過社區篩查發現的感染者。北京在4月29、30日展開第3輪區域核酸篩查，採樣2181萬人次，篩查出8管混採陽性。

北京衛健委發言人李昂表示，當前北京疫情呈現多點散發與聚集性疫情交織態勢。為做好無症狀感染者及輕型病例的集中收治工作，決定昨起正式啟用小湯山方艙醫院，共有1200張床位。

他說，小湯山方艙醫院以單棟樓、每棟3層為1個隔離單元，共9個隔離單元。目前，已啟用第一隔離單元，共40名醫務人員進入隔離區工作，其中醫生8名、護士30名、感控專員2名，收治無症狀感染者和輕型病例12名。

由於疫情持續蔓延，北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉宣布，五一假期間，全市將暫停演出場所、娛樂場所、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動，嚴防疫情傳播風險。

因應疫情防控，北京環球影城主題公園、環球城市大道昨起暫時關閉。園方並展開全員核酸檢測、環境採樣檢測，園區進行全面清潔消殺。「五一」期間，民眾進入北京各類公共場所，包括郊區的景區、飯店、民宿等，須持48小時內核酸陰性證明，景區並按5成人數限流開放。

北京疫情持續，為防止疫情傳播，全市暫停餐廳內用。圖為北京市民在朝陽區戶外散步休憩...
北京疫情持續，為防止疫情傳播，全市暫停餐廳內用。圖為北京市民在朝陽區戶外散步休憩。（路透）

北京 疫情 檢測

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