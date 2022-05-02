愈來愈好 上海6區社會面基本清零 關方艙

上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）

由於本土病例持續下降，上海首個方艙嘉荷新苑醫院正式關艙。上海1日進一步公布社會面清零的標準，顯示「精準防控」進一步的細化。目前符合「社會面基本清零」有奉賢、金山等6區。副總理孫春蘭稱上海疫情 穩中向好，對連續七天無新增病例的社區，及時降級管理，加快恢復社會秩序。

上海市衛健委通報，1日新增本土新冠肺炎 確診病例727例和無症狀感染者6606例，死亡32例。32位患者中，最小年齡53歲，最大年齡98歲。自4月17日出現3例死亡以來，上海累計已死亡454例。

上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝1日說明社會面清零的標準，是以行政區為單位，區內社會面（管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控。

顧洪輝表示，如果連續3天單日新增數在區內總人口數占比小於10萬分之1，就可認為「社會面基本清零」；如果連續3天單日新增數為零，就實現了「社會面清零」。

按上述標準，顧洪輝指出，目前上海符合「社會面基本清零」的有6區，即奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀。在做好「三區」管控的同時，實施「有限人員、有限區域、有限活動」，之後繼續實現「社會面清零」的目標。

尚未達到「社會面基本清零」標準的其他區域，主要是黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等9個區，將實施「全域嚴格管理、全員檢測 篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等措施。

顧洪輝表示，為減少對市民生活的影響，將持續動態梯次調整「三區」管控範圍。目前封控區人口數下降至300多萬人，管控區人口數約600萬人，防範區人口數上升至1500多萬人。本輪疫情社會面清零之後，上海將進入常態化防控階段。

上海市衛健委主任鄔驚雷則公布，上海1日至7日將持續展開核酸檢測工作。對於封控區，每天進行一次核酸採樣；管控區採用「3次核酸+4次抗原」組合篩查方式；防範區採用「1次核酸+6次抗原」組合篩查方式。

另外，上海市嘉荷新苑方艙醫院在4月30日正式關艙，這是上海首個非醫療機構改建的市級方艙醫院，也是第一個關閉的市級方艙醫院。運行38天，總計收治3182人。

被稱為「四葉草」的國家會展中心方艙醫院，為滿足醫院內中小學生學習需求，騰出部分醫務艙室開設了學生專用學習室。學習室內配備有桌椅、台燈、電源和免費WiFi等基本設施，可提供打印試卷、學習資料等服務，學生們除了利用自帶教材學習，有的正戴著耳機上網課。