我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

愈來愈好 上海6區社會面基本清零 關方艙

中國新聞組／北京2日電
上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）
上海病例數持續下降，各行業陸續復工，圖為中藥企業復工復產。（新華社）

由於本土病例持續下降，上海首個方艙嘉荷新苑醫院正式關艙。上海1日進一步公布社會面清零的標準，顯示「精準防控」進一步的細化。目前符合「社會面基本清零」有奉賢、金山等6區。副總理孫春蘭稱上海疫情穩中向好，對連續七天無新增病例的社區，及時降級管理，加快恢復社會秩序。

上海市衛健委通報，1日新增本土新冠肺炎確診病例727例和無症狀感染者6606例，死亡32例。32位患者中，最小年齡53歲，最大年齡98歲。自4月17日出現3例死亡以來，上海累計已死亡454例。

上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝1日說明社會面清零的標準，是以行政區為單位，區內社會面（管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控。

顧洪輝表示，如果連續3天單日新增數在區內總人口數占比小於10萬分之1，就可認為「社會面基本清零」；如果連續3天單日新增數為零，就實現了「社會面清零」。

按上述標準，顧洪輝指出，目前上海符合「社會面基本清零」的有6區，即奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀。在做好「三區」管控的同時，實施「有限人員、有限區域、有限活動」，之後繼續實現「社會面清零」的目標。

尚未達到「社會面基本清零」標準的其他區域，主要是黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等9個區，將實施「全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等措施。

顧洪輝表示，為減少對市民生活的影響，將持續動態梯次調整「三區」管控範圍。目前封控區人口數下降至300多萬人，管控區人口數約600萬人，防範區人口數上升至1500多萬人。本輪疫情社會面清零之後，上海將進入常態化防控階段。

上海市衛健委主任鄔驚雷則公布，上海1日至7日將持續展開核酸檢測工作。對於封控區，每天進行一次核酸採樣；管控區採用「3次核酸+4次抗原」組合篩查方式；防範區採用「1次核酸+6次抗原」組合篩查方式。

另外，上海市嘉荷新苑方艙醫院在4月30日正式關艙，這是上海首個非醫療機構改建的市級方艙醫院，也是第一個關閉的市級方艙醫院。運行38天，總計收治3182人。

被稱為「四葉草」的國家會展中心方艙醫院，為滿足醫院內中小學生學習需求，騰出部分醫務艙室開設了學生專用學習室。學習室內配備有桌椅、台燈、電源和免費WiFi等基本設施，可提供打印試卷、學習資料等服務，學生們除了利用自帶教材學習，有的正戴著耳機上網課。

疫情 檢測 新冠肺炎

上一則

任內無政改？李家超：先解決社會問題

下一則

五一出遊人潮大減 故宮遊客稀少 西安「俑比人多」

延伸閱讀

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的
上海新增本土病例降至7千 北京啟用小湯山方艙

上海新增本土病例降至7千 北京啟用小湯山方艙
上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開
WSJ：中國當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

WSJ：中國當局重啟工廠 蘋果供應商排優先

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當