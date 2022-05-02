上海「大禮包」引貪腐 6人遭黨紀政務立案

網民發布抖音稱，「遼寧捐贈上海的物資被浪費，扔進垃圾桶」。(視頻截圖)

上海在封控期間，物資供應、醫療救助等亂象頻出，已發生多宗生活保障物資「大禮包」以次充好，甚至有過期產品、變質食品等問題。上海市紀委監委專項核查，已黨紀政務立案6人、並對5名街鎮幹部失職通報曝光。另外，上海市市場監管局查辦402件違法價格案發現，不少經營者進銷差價率超過100%，最高達到了486.8%。

廉潔上海報導，市紀委監委截至目前，全市紀檢監察機關已核查保供物資採購發放領域問題線索108條，已黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織處理5人，並對5名街鎮幹部的失職問題通報曝光。

廉潔上海並公布上海寶山區張廟街道黨工委書記施永根、張廟街道泗塘二村振興居委會書記周東紅、主任倪傳悅在負責發放保供物資時組織不力、作風拖沓，對部分物資未及時發放導致腐爛浪費，3人均被免職接受調查。

另外，上海市市場監管局持續加強對民生商品和防疫 用品的價格監管，截至4月30日，共立案查處價格違法案件402件，移送公安 部門3件。其中，在已辦理63件哄擡物價類違法案件中，不少經營者進銷差價率超過100%，最高達到了486.8%。這402件案件中，有62%來自市民投訴舉報，13%來自網絡輿情監測、市場巡查等渠道。

市場監管局並發布價格違法典型案例：福慧城餐飲店將150元價格的麵類製品，在外賣平台上以300元銷售；呂某經營場所稱整箱耙耙柑重量30斤，但實際為27斤以及社區團購「140鮮肉盲盒套餐6斤」存在實際商品與團購信息名實不符的狀況，以警告商家勿萌生渾水摸魚發疫情 財念頭。