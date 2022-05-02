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五一出遊人潮大減 故宮遊客稀少 西安「俑比人多」

中國新聞組／北京2日電
陝西西安的兵馬俑景區相對往年來說遊客數量銳減。（視頻截圖）
陝西西安的兵馬俑景區相對往年來說遊客數量銳減。（視頻截圖）

中國五一長假由4月30日開始，往年此時各大旅遊景點均擠滿遊客，不過多地近日因疫情而實施嚴格的封控措施，各大旅遊景點遊客稀少，甚至有媒體形容西安的兵馬俑景區「俑比人多」。

綜合媒體報導，中國大部分景區要求遊客提供48小時核酸檢測證明才能進入，也有不少景區開通預約制度，限定參觀人數，以保證遊客安全。

今年的「五一黃金周」遊客數量明顯減少。假期首日，北京環球影城、故宮、山西平遙古城等景區關閉，頤和園、八達嶺長城、龍門石窟、西安兵馬俑等熱門景點遊客明顯減少。在4月30日下午，登入景區預約通道發現，多數景區都顯示餘票充足。網友抱怨，「五一旅遊『從市內變室內』，連休五天憋在家裡無聊死！」

以華山風景名勝區為例，4月30日人流高峰在上午8點至10點之間，登山人數為236人，東線和西線的索道均無排隊情況。景區客服人員表示，「景區內所有景點都開放，但是今天人不多」。

在5月1日上午9時，根據香山公園官方微信公眾號資料，相較於往年「五一」假期遊客爆滿，公園門票接近售罄，今年香山公園遊覽人數明顯下降，5月1日當天下午4時至6時半的門票僅被預約了13張。有遊客表示，「之前從來都沒見過公園人這麼少」。

報導又指，今年「五一」選擇到北京的博物館參觀的人數也明顯減少。西部決策網則報導，陝西西安的兵馬俑景區相對往年來說遊客數量銳減。有現場遊客感嘆，在景區內基本上看不見遊客，停車場內只有少量車輛停放，甚至連導遊都很清閒，這與往年場面相比實屬罕見。

「你的勞動節如何度過？」央視新聞昨天在社交媒體發起投票，吸引7萬人參與。有5成4受訪者選擇「宅家裡，休息刷劇做美食」，僅1成4受訪者表示「在路上，看山看水也看人。」

五一假期，北京故宮昨天不再人山人海。(Getty Images)
五一假期，北京故宮昨天不再人山人海。(Getty Images)

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