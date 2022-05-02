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五一大城市周邊遊興起 民宿要價最高漲7倍 比出國還高

記者陳政錄／綜合報導
五一出遊有超過52%為省內旅遊，圖為河北省石家莊農業特色觀光園小火車。 （中新社）
五一出遊有超過52%為省內旅遊，圖為河北省石家莊農業特色觀光園小火車。 （中新社）

今年「五一」期間，中國多地因應防疫，倡導非必要不出省、市、區，導致大城市的「周邊遊」興起，價格也水漲船高，媒體引述北京、深圳等地周邊遊數據顯示，民宿價格在五一期間，漲幅達兩到三倍左右，最高甚至7倍多，要價甚至高於出國旅遊。

「財經天下」披露，從高德、攜程等平台搜尋到，位於北京門頭溝、延慶、古北水鎮等地的民宿價格數據指出，在五一之前，均價1500元（人民幣，下同，約226美元）左右的民宿，到了假期漲價至3500元到4000元左右不等，甚至有一家可泡湯的民宿，價格從平時的793元，飆漲到一晚6117元。

北京市民高格直言「這也太貴了」，讓她全家打消居住在景點附近的念頭，決定多開一個小時的車回家，隔天換不同地方玩。

中國旅遊專家楊彥鋒稱，五一期間中國多省受疫情影響，導致民眾原本中長途的出遊計畫受限，造成郊區民宿需求集中釋放，迎來周邊遊的爆發。

途家民宿平台數據就顯示，51期間，中國鄉村民宿訂單量占比達到51%，較去年同期提升兩成，這是鄉村民宿訂單量首次超越城市民宿，顯示中國民眾在疫情衝擊下，催生出旅遊新趨勢。

對於價格普遍上漲，勁旅網創始人魏長仁說，一、二線城市常駐人口多，以北京為例，常住人口2000多萬人，能為「天價」埋單的大有人在，需求大於供給，成為價格上漲主因。

據攜程「五一假期出遊趨勢預測報告」顯示，今年在平台上預訂五一出遊的訂單，超過5成2為省內旅遊，尤其珠三角、成渝城市群熱度最高，出遊量分別較清明假期成長了八成九和四成五。

其中，能遠離塵囂又能兼顧防疫的「露營」，成為中國民眾出遊的新選擇。攜程統計，五一期間露營訂單比清明假期成長5倍，選擇本地、周邊露營的遊客，占整體露營消費者比率達八成五。

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