小米涉非法匯款 印度凍結逾7億美元資產

在印度連續四年蟬聯智慧手機出貨量第一的小米，被印度反洗錢機構印度執法局盯上。(中通社)

小米 在印度 市場踢到鐵板，在印度連續四年蟬聯智慧手機 出貨量第一的小米，被印度反洗錢機構印度執法局（ED）盯上，以涉嫌非法匯款理由，沒收小米印度在當地銀行帳戶，扣押約48.06億人民幣（約7.25億美元），資產遭凍結。

據集微網報導，印度當局表示，小米集團以假冒成支付版權費的方式，非法匯款給外國實體。

報導引述印度執法局的聲明表示，小米印度於2014年開始在印度開展業務，並從2015年開始匯款。已經向三個外國實體匯出約48.06億人民幣，其中，包括一個以特許經營為名義的小米集團實體。「巨額的特許權使用費是按照其中國母公司實體的指示匯出」，另外給其他兩家美國非關聯實體的金額，也是以小米集團實體為最終利益。

印度當局認為，小米印度從印度製造商那裡採購製造的手機和產品，而小米印度並未從這三個外國實體獲得此類款項的任何服務。

印度當局指控，小米在集團實體之間，創建了各種不相關的文件進行掩護，以特許權使用費的名義匯出款項。

澎湃新聞報導，小米印度回應稱，小米遵守印度所有法律，費用帳單合法真實，正在配合當局正在進行的調查，以澄清任何誤會。