我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

小米涉非法匯款 印度凍結逾7億美元資產

記者戴瑞芬／綜合報導
在印度連續四年蟬聯智慧手機出貨量第一的小米，被印度反洗錢機構印度執法局盯上。(中通社)
在印度連續四年蟬聯智慧手機出貨量第一的小米，被印度反洗錢機構印度執法局盯上。(中通社)

小米印度市場踢到鐵板，在印度連續四年蟬聯智慧手機出貨量第一的小米，被印度反洗錢機構印度執法局（ED）盯上，以涉嫌非法匯款理由，沒收小米印度在當地銀行帳戶，扣押約48.06億人民幣（約7.25億美元），資產遭凍結。

據集微網報導，印度當局表示，小米集團以假冒成支付版權費的方式，非法匯款給外國實體。

報導引述印度執法局的聲明表示，小米印度於2014年開始在印度開展業務，並從2015年開始匯款。已經向三個外國實體匯出約48.06億人民幣，其中，包括一個以特許經營為名義的小米集團實體。「巨額的特許權使用費是按照其中國母公司實體的指示匯出」，另外給其他兩家美國非關聯實體的金額，也是以小米集團實體為最終利益。

印度當局認為，小米印度從印度製造商那裡採購製造的手機和產品，而小米印度並未從這三個外國實體獲得此類款項的任何服務。

印度當局指控，小米在集團實體之間，創建了各種不相關的文件進行掩護，以特許權使用費的名義匯出款項。

澎湃新聞報導，小米印度回應稱，小米遵守印度所有法律，費用帳單合法真實，正在配合當局正在進行的調查，以澄清任何誤會。

印度 小米 手機

上一則

上海「大禮包」引貪腐 6人遭黨紀政務立案

下一則

五一大城市周邊遊興起 民宿要價最高漲7倍 比出國還高

延伸閱讀

小米集團涉嫌非法匯款 印度當局扣押逾7億美元

小米集團涉嫌非法匯款 印度當局扣押逾7億美元
印度：各大晶片廠擬設廠 台積電還不會那麼快來

印度：各大晶片廠擬設廠 台積電還不會那麼快來
台積電、英特爾 印度爭當地設廠

台積電、英特爾 印度爭當地設廠
印度：正爭取台積電和英特爾在當地設廠

印度：正爭取台積電和英特爾在當地設廠

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當