我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

經濟重傷？4天4場高層會議定方針搶救

中國新聞組／北京2日電

中共中央在4天裡開了3場與財經相關的頂層會議，再加上中國國務院常務會議，4場會議顯示出中國經濟面臨極大壓力；市場信心能否恢復，關鍵還是要看後續具體政策。

中央社報導，回顧高層在3月和4月釋放穩定市場資訊的事件背景，都有股市大跌與資本恐慌。而造成資本市場低迷動盪的原因，則包括：去年以來對多個行業的強力監管、俄烏戰爭、美國聯準會升息、中國疫情封控措施等。

4月25日，上證綜指跌破3000點，26日再跌破2900點，27日開始，連續3天A股指數走升，29日上證綜指重回3000點大關。

與此同時，中央財經委員會會議26日召開，強調「全面加強基礎設施建設，構建現代化基礎設施體系」。會議提出，要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心。27日，國務院常務會議，主題是穩就業和穩經濟。

29日中共政治局會議和政治局第38次集體學習分別展開，兩次高層會議中，資本市場都成為了重要議題，其中肯定了資本市場的經濟意義，並強調要「規範和引導」資本發展。

政治局會議指出，要及時回應市場關切，穩步推進股票發行注冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施「常態化監管」，推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

證券時報引述紅塔證券研究所所長李奇霖認為，近期對資本市場要平穩運行的相關表述，最重要在於兩點：一是政策要有確定性，在多變的政策環境下，投資者難以對企業進行估值。因此，後續政策要及時回應市場的關切，提高政策的可預期性。二是要穩增長，只要增長穩住了，市場的信心自然就會修復。

光大證券董事總經理、首席宏觀經濟學家高瑞東認為，「規範與發展並重」是未來具體支持舉措的兩個方向。

信達證券首席宏觀分析師謝運亮表示，面對經濟下行壓力，促消費見效相對較慢，促出口難度較大且作用有限，關鍵還是得靠促投資。他認為，新一輪基建穩增長已經呼之欲出。

經濟參考報引述國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群說，政府主導的基礎設施投資將在未來的擴大內需以及投資增長中發揮非常重要的穩定作用。

中國經濟在不同方面都面臨規範與發展未能取得平衡的問題。今年以來，中國各城市公布的房地產放寬政策已有70餘個，但房市目前還沒有大幅回暖的跡象。

3月中旬，A股大跌後，國務院副總理劉鶴曾主持金融委會議，同樣釋放穩定市場信心的訊息。但在那之後，除了明確今年內不會徵收房地產稅，其餘如境外上市企業審計的法規修訂、公布對平台經濟促發展的政策、對降息的期待等都尚未有具體結果。

另一方面，法人報告指出，中國前3大房地產企業碧桂園、萬科、保利發展，在今年1至4月期間銷售額合計僅約人民幣4226億元（約639.5億美元），較去年同期的7227億元大減42%，從多項數據資料也顯示，政府救市政策不見起色。

投資 國務院 證券

上一則

五一大城市周邊遊興起 民宿要價最高漲7倍 比出國還高

下一則

任內無政改？李家超：先解決社會問題

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
國務院任命南加成功銀行家吳建民為APEC商貿諮詢代表

國務院任命南加成功銀行家吳建民為APEC商貿諮詢代表
香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明

香港特首選舉前 北京任命新港澳辦副主任楊萬明

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當