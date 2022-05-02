不許唱空中國股市？分析師微博微信被封

在中國股市因為封控措施和俄烏戰爭跌至低點之際，分析師洪灝的社媒帳號近日被停止使用。他此前曾發表過一些看淡市場的表態，例如預測滬指會跌破3000點。微博 網友們表示，「這太荒謬了」、「以後只能唱多了」。

德國之聲中文網引述路透等媒體報導，交銀國際研究部主管、市場分析師洪灝的微博和微信 帳號目前均被停用。其微信號「洪灝的中國市場策略」已被停用，提示稱「帳戶違反『互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定』，所有內容已被屏蔽」；他擁有大量粉絲的微博帳戶也在4月30日消失了，微博搜索顯示「該用戶不存在」。

針對媒體的相關問詢，微信和微博目前沒有立即回應。洪灝本人也沒有回覆路透社的置評請求。

目前，尚且不知洪灝的哪些言論導致帳戶遭到審查。香港媒體報導指出，洪灝近期發布過一些看淡市場的看法。這位市場分析師曾在3月預測上證指數 可能會跌破3000點。4月25日，中國A股全線走低，三大指數均跌幅明顯，上證指數更是在時隔近兩年後跌破了3000點。

洪灝此前也曾發帖，其中將在美國上市的中國公司的潰敗歸因於中國對科技公司的打擊，而不是美國的審計規則。他警告如果市場對中概股的信心驟降，可能會出現資本外逃。

自2020年底以來，北京以反壟斷和保障數據安全等為由加大了對中國科技公司的監管力度。除了被點名批評和約談，許多科技企業都受到不同程度的罰款。經歷了20年寬鬆管制下蓬勃發展的中國互聯網行業由此深受重創。

洪灝社媒帳號被停用，引起了公眾輿論的關注，一些網友也對此表達了自己的看法。「洪灝被封了，ridiculous」、「捂嘴的年代」、「腳疼捂嘴」、「太可怕了，現在是一言不合就禁言」、「這個世界好荒謬啊」。

網友「深圳張逸軒」發微博稱：「洪灝全平台被銷號，封殺！我們國家經濟穩中向好！要相信中國經濟的韌性和中國人民的勤勞。」 另一位「shanzy成讚」配合「哭笑不得」的表情說：「以後只能唱多了，股市只漲不跌了」。