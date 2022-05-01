微博IP洩蹤 愛國網紅在國外…網酸：離岸愛國主義

微博註明用戶所在的國家或地區做法，卻讓中國的網友意外發現，不少標榜在外國生活的網紅其實都身在中國，而不少標榜自己為「愛國」的演員和網紅，都被標示身在中國境外。（路透）

中國社群 平台強制顯示用戶IP屬地後，多名「愛國大V」被揭露IP竟在國外，引發網友嘲諷。其中，「帝吧官微」被抓到IP顯示台灣；曾稱去日本 會被毒死的「連岳」，IP卻顯示人在日本。

綜合媒體報導，在當局一聲令下，中國社群平台近日相繼強制顯示用戶IP屬地，主要用意是防堵境外網軍，然而先受其害的卻是多名「愛國大V」。

微博 4月28日強制顯示用戶IP屬地後，時常與小粉紅叫罵的微博帳號「賣菜大爺M」引述截圖，點名愛國大V「帝吧官微」IP屬地顯示台灣。「帝吧官微」曾多次出征「境外勢力」，揚言「所到之處，寸草不生」。

「賣菜大爺M」嘲諷：「帝吧在灣灣？這是帝吧出征的帝吧嗎？這不是1450，行走的五十萬吧？楊科長立功的機會到了。讓那些小粉紅情何以堪？微博是來拆台的吧？」

「帝吧官微」被點名後，其IP屬地還被發現一小時內轉換為香港、日本與浙江。有網友反問：「2022十大未解之謎之帝帝究竟在哪裡？」

微信公眾號知名愛國大V「連岳」時常批評美國、日本，但連岳發文的IP屬地顯示在日本，被網民形容是「離岸愛國主義」。有網友質疑：「在您的描述下，中國這麼好，您怎麼拋棄他去日本了？」連岳回稱：「這？旅遊不行？」

連岳的回應隨即遭網友打臉，指日本發生疫情後根本沒開放旅遊簽證；他隨即再發文改口稱去日本看病，領的是醫療簽證，還強調下個月就會回到中國；「我生是中國人，死是中國鬼。這一點永遠是確定的。」

此外，視為「愛國藝人」的演員吳京，位置被標示為「泰國」。還有許多帳號名稱冠上美國、英國、日本等國的博主，天天發該國的負面文，也因IP露餡根本就在中國境內，不在聲稱的國家。

有網友發文笑稱，微博、微信、知乎等平台顯示IP，本意是抓反賊，追蹤1450部隊。結果尷尬了，原來所謂的境外媒體都在國內，愛國大V居然在國外。