我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

「五一」假期民航出行人數 不及去年25%

中國新聞組／北京1日電

根據民航局運輸司4月28日在新聞發布會上的介紹，截至目前的機票預訂情況來看，預計「五一」假期民航將運輸旅客200萬人次，日均約40萬人次，同比下降77%。受疫情等因素的影響，各地「就地過節」跨省旅遊被叫停。而即使是調休後長達五天的小長假，旅客出行意願也明顯降低。

南方都市報報導，根據文化和旅遊部公布的數據，去年全民航「五一」假期間預計共運輸旅客866萬人次，比去年同期大幅增長173.9%，與疫情前2019年同期基本持平。然而從目前的機票預訂情況來看，今年同期不及去年的25%。

實際上，民航業在疫情後就展現出了持續的疲態，據民航局數據，2020年全年旅客運輸量下跌36.7%，為持續多年增長後首次下跌。

根據民航局發布的年度民航發展報告，疫情後全行業營收由盈轉虧。2020年全行業累計實現營業收入6246.91億元人民幣(約945.2億美元)，比上年下降41.1%；利潤總額為負974.32億元，比上年減少1519.43億元。

報導指出，經查詢三大航空公司年報，國航、東航、南航在近兩年內的歸屬於上市公司股東/權益所有者的淨利潤均為負數，虧損均超過100億元人民幣(約15.1億美元)，其中國航在2021年虧損166億元。

另據法廣網報導，各地疫情四起，雖然規定「五一」假期放假五天，但多地要求「就地過節」，所有跨省旅遊團被令暫停。中國新一波疫情已波及西藏以外的所有省份，4月28日，國務院聯防聯控機制召開會議稱，在五一假期期間，減少人員聚集。所有跨省旅遊團被令暫停。

上海市26日舉行新聞發布會，要求實行「非必要不離滬」，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。

甘肅省在26日召開的新聞發布會上宣布，將繼續暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，暫停跨省自駕遊、自由行旅遊業務，各類文旅經營單位和場所將按75%限流開放。

海南省疾控中心25日發布通知，非必要不出本省。北京市28日宣布北京市中小學、幼兒園和職業學校從28日起提前一天放假，五一假期後「根據疫情情況確定返校時間」，屆時師生須持48小時核酸檢測陰性證明才能返校。

疫情 檢測 北京

上一則

習近平促依法引導資本 設紅綠燈

下一則

秀出中FK3導彈 塞爾維亞總統：朋友給了好價格

延伸閱讀

長沙自建房倒塌 習近平：徹查原因 依法嚴肅追究

長沙自建房倒塌 習近平：徹查原因 依法嚴肅追究
未雨綢繆 北京市正著手建設方艙醫院

未雨綢繆 北京市正著手建設方艙醫院
北京確診逾200例 五一進公共場所需核酸陰性證明

北京確診逾200例 五一進公共場所需核酸陰性證明
美團北京社區團購業務突關停 網友叫苦連天

美團北京社區團購業務突關停 網友叫苦連天

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26
中國社交平台瘋悼念台灣作家林奕含。（圖／取自林奕含臉書）

「她走五年了 世界有好些嗎」中社交平台 瘋悼林亦含

2022-04-27 19:15

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅