「五一」假期民航出行人數 不及去年25%

根據民航局運輸司4月28日在新聞發布會上的介紹，截至目前的機票預訂情況來看，預計「五一」假期民航將運輸旅客200萬人次，日均約40萬人次，同比下降77%。受疫情 等因素的影響，各地「就地過節」跨省旅遊被叫停。而即使是調休後長達五天的小長假，旅客出行意願也明顯降低。

南方都市報報導，根據文化和旅遊部公布的數據，去年全民航「五一」假期間預計共運輸旅客866萬人次，比去年同期大幅增長173.9%，與疫情前2019年同期基本持平。然而從目前的機票預訂情況來看，今年同期不及去年的25%。

實際上，民航業在疫情後就展現出了持續的疲態，據民航局數據，2020年全年旅客運輸量下跌36.7%，為持續多年增長後首次下跌。

根據民航局發布的年度民航發展報告，疫情後全行業營收由盈轉虧。2020年全行業累計實現營業收入6246.91億元人民幣(約945.2億美元)，比上年下降41.1%；利潤總額為負974.32億元，比上年減少1519.43億元。

報導指出，經查詢三大航空公司年報，國航、東航、南航在近兩年內的歸屬於上市公司股東/權益所有者的淨利潤均為負數，虧損均超過100億元人民幣(約15.1億美元)，其中國航在2021年虧損166億元。

另據法廣網報導，各地疫情四起，雖然規定「五一」假期放假五天，但多地要求「就地過節」，所有跨省旅遊團被令暫停。中國新一波疫情已波及西藏以外的所有省份，4月28日，國務院聯防聯控機制召開會議稱，在五一假期期間，減少人員聚集。所有跨省旅遊團被令暫停。

上海市26日舉行新聞發布會，要求實行「非必要不離滬」，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測 陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。

甘肅省在26日召開的新聞發布會上宣布，將繼續暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，暫停跨省自駕遊、自由行旅遊業務，各類文旅經營單位和場所將按75%限流開放。

海南省疾控中心25日發布通知，非必要不出本省。北京 市28日宣布北京市中小學、幼兒園和職業學校從28日起提前一天放假，五一假期後「根據疫情情況確定返校時間」，屆時師生須持48小時核酸檢測陰性證明才能返校。