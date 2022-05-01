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北京防疫升級禁堂食 網民哀號：朝鮮化了？

中國新聞組／北京1日電
北京疫情防控升級，五一期間全市餐廳禁內用，民眾進入公共場所要持48小時內核酸證明。（路透）
北京疫情防控升級，五一期間全市餐廳禁內用，民眾進入公共場所要持48小時內核酸證明。（路透）

繼上海後，北京疫情也拉緊報？繼前天突在五一連假前收緊疫情管控措施後，北京昨天再加碼升級，不僅暫停1至4日全市餐飲堂食，並要求5日起進入公共場所、乘公交等須7日內核酸證明，同時宣布正在興建方艙醫院。新措施再引來大批市民恐慌和不滿，怒批「朝鮮化了嗎？」環球時報前總編輯胡錫進也坦言暫停堂食很意外，「能夠想像那些受損的服務業者多麼痛苦」。

北京市昨天召開第320場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會中宣布，為落實「動態清零」，確保首都正常生活、生產秩序，5月5日起，進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，均須持有7日內核酸檢測陰性證明。

同時，考量本次疫情出現多起餐飲場所就餐人員和員工感染，共同就餐成為感染主要風險。「五一」假期（5月1日至4日），全市餐飲經營單位暫停堂食，轉為外賣服務。五一期間，全市公園景區、開放的文體娛樂場所也嚴格落實50%限流開放。

北京市衞健委副主任李昂並在會中表示，北京已經完成4000張床位的改建儲備任務，並還在一些大型場地抓緊規畫建設較大規模方艙，相關區也在開展方艙醫院選址及規劃改建等工作。李昂稱，北京是按照「寧可備而不用、不可用而不備」的思路準備方艙醫院儲備建設工作。

以上幾項新措施再度引來民怨，微博上大批市民留言批北京官方「都倒閉都餓死是正常的，不能傳染新冠是最重要的」、「說停就停，不顧餐廳的死活」、「這是朝鮮化了嗎？」、「我XX的現在去找朋友吃飯的路上你跟我說這個」。也有市民表態支持，要大家「廚藝撿起來」。 

胡錫進昨天在微博評論北京全市餐館暫停堂食決定時指出，「這很出乎我這個市民的預料」。他願意相信，北京市政府是忍痛做出這個決定的，希望為接下來的抗疫和城市運轉贏得主動。但他「能夠想像那些受損的服務業者多麼痛苦」。

據統計，北京4月30日新增53例本土確診病例和6例無症狀感染者，無新增疑似病例。

北京 疫情 微博

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