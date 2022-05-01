電商運力提升、超市恢復運營、企業復工復市… 上海煙火氣回來了

上海疫情趨緩，企業開始復工。(新華社)

電商 運力逐步提升、超市賣場恢復運營、企業復工 復市…封城逾一個月，上海正在恢復「煙火氣」。

綜合媒體報導，截至4月29日，上海主要保供電商平台大倉已恢復運營56個，開倉率80%；電商平台前置倉已恢復營業862個，開倉率73.3%。上海市商務委副主任周嵐表示，上海將推行「線上集訂集送」和「線下到店消費」服務模式，盡快恢復商業活力。

據報導，盒馬在上海有50家門店線上線下營業，共服務6000多個小區。叮咚買菜近這幾天每天都有站點「重啟」，重新回歸崗位的前置倉一線員工超過1300人；美團買菜上海地區已有超八成站點恢復配送，多個站點單日配送訂單超過萬單，需求比較大、訂單比較多的站點，美團進行「飽和式支援」。

不僅電商運力提升，超市賣場也在逐步恢復營業。

上海家樂福、大潤發表示，已逾九成門店恢復線上營業的，有840家聯華超市、世紀聯華直營店及加盟店已完成復市，線上、線下進行保供。

為了保供供應鏈，上海建立涵蓋電商平台、快遞公司、超市賣場、餐飲企業等經營主體的「企業白名單」和配送寄遞「人員白名單」。目前上海配送寄遞「人員白名單」人數達8.7萬餘人，而餓了麼騎手在過去一個月持續復工和從外地增援，目前已有1.4萬名騎手復工。

由於國內造船廠的訂單業務並未受到疫情 影響，滬東中華造船日前接下六艘液化天然氣船大訂單。五天前，滬東中華造船正式復工復產，3400餘名員工回到工作崗位，焊花四濺的造船廠又熱火朝天起來。