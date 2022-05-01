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台確診連4天破萬 1.6萬再創新高、增3死

上海新增病例首降至1萬以下 連2日「社會面清零」

中國新聞組／上海1日電
上海市奉賢區南橋鎮一家超市，民眾4月29日已能進場購物。當日起，南橋鎮在「防範區」實施「有限人員、有限區域、有限活動」的管控措施。(中新社)
上海市奉賢區南橋鎮一家超市，民眾4月29日已能進場購物。當日起，南橋鎮在「防範區」實施「有限人員、有限區域、有限活動」的管控措施。(中新社)

上海疫情有了重大突破，4月29日首度達到「社會面清零」，4月30日新增病例不僅同樣均在閉環管控中發現，且是單日確診數破萬之後首度降至1萬以下，合計7872例。這是疫情發展的關鍵轉折，意味著上海已連兩日達成階段性清零目標，且新增病例逐漸下降。官方表示，接下來上海將在擴大防範區範圍下，同步推動正常生活的恢復與第二批復工復產。

上海市衛健委通報，4月29日上海新增本土新冠確診病例1249和無症狀感染者8932例，合計1萬181例，其中985例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，264例確診病例和8932例無症狀感染者在隔離管控中發現，這意味著，上海市首日實現社會面清零。

上海於4月30日共新增本土確診病例788和無症狀感染者7084例，其中683例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，105例確診病例和7084例無症狀感染者在隔離管控中發現。這代表著上海已連兩日實現「社會面清零」。

上海市委書記李強4月30日晚間主持市疫情防控工作例會時表示，要堅持動態清零總方針不動搖，從嚴從緊、持續推進攻堅行動，嚴格落實「三區」管控，堅持清零一塊、守住一塊，連點成片、連片成面，不斷鞏固擴大疫情防控成果，徹底切斷傳播鏈。

上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組長方邦江教授表示，上海開展九大攻堅行動，進行反覆多次地拉網式普查，實現了「應檢盡查，應查盡查，死角全覆蓋」。最近數據已呈現斷崖式下降，他對上海拐點的到來很有信心。

這波疫情上海累計感染者超過57萬，目前「防範區」涉及人口擴大至1378萬人，「封控區」降至444萬人，「管控區」降至539萬人。

不過上海4月30日新增本土死亡38例，這波累計死亡已達422例。方邦江表示，防治重症發生率和降低患者死亡患者，這可能是上海市下一步完成疫情救治的重心。

隨著上海市首度達到「社會面清零」，也加快推進復工復產。首批666家「白名單」企業復工率逾8成，近日再推第二批1188家「白名單」企業，聚焦汽車、積體電路、生物醫藥、化工新材料等重點產業鏈。

另上海昨天也關閉首個市級方艙。澎湃新聞報導，隨著最後13位出艙者被接走，嘉荷新苑方艙醫院於昨天正式關艙。截至4月30日，嘉荷新苑方艙共運行38天，總計收治3182人。

上海各級醫療機構也逐步恢復醫療業務。報導指出，華山醫院、中山醫院、瑞金醫院、仁濟醫院等多家三甲醫院已宣布全面恢復醫療業務。

目前上海地鐵僅剩6號線和16號線仍有運行，為必須外出的市民、醫護人員、警察和社區...
目前上海地鐵僅剩6號線和16號線仍有運行，為必須外出的市民、醫護人員、警察和社區工作人員等提供服務。(中新社)

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