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囤菜沒封控 北京人嘗惡果 菜湯加肉吃3天 有人趕緊轉賣蔬菜

中國新聞組／北京30日電
北京某網友在朋友圈曬的囤貨。（取材自中新網）
北京某網友在朋友圈曬的囤貨。（取材自中新網）

「囤菜一時爽，保鮮傷腦筋。」可能是近期不少北京朋友們的真實寫照，以致於把冰櫃帶火了，結果發現新鮮菜每天都能買到，米麵糧油供應也很充足……有人連吃三天菜湯加肉、有人轉賣多餘的蔬菜瓜果。

「平時單位管飯，確實很少做飯，這波屬實是草率了。」中新網報導，家裡很少開火的袁先生訴說囤菜後的苦惱。「囤了一些綠葉菜，奶白菜、茼蒿之類的，又不咋會炒，現在天天在家做湯。煮煮菜，打個雞蛋進去，加點鹽和雞精，再加幾塊囤的熟肉，喝了三天了。」

除綠葉菜以外，袁先生也買了一些不容易過期的物資。「為了防止過期，我把保質期拉了個單子，還拿記號筆寫在外包裝上，按順序慢慢吃。」袁先生說，「聽說小區有群開始轉手賣多餘的蔬菜瓜果了。」

甚至有囤貨太多北京市民直呼：有的菜都蔫兒了，吃的速度根本趕不上菜爛掉的速度。

據報導，與喝了三天菜湯的袁先生相比，柯女士則是連吃了兩天的零食。此前看到大家陸陸續續開始囤菜了，當時有點心慌了，她也加入了其中。「除了大米、火腿腸、麵條等頂餓且能耐儲存的食物，再有就是速凍水餃、常溫牛奶、雞蛋，還有像衛生紙這樣的消耗品。」

柯女士還買了好多零食：「說起來不好意思，平時都不怎麼敢吃，結果打著囤貨的名義反而毫無顧忌買買買了。買了又控制不住自己，這兩天天天吃零食。」

「本來還笑親戚家2011年囤的鹽去年才吃完，沒想到這次輪到自己錯囤了20公斤大米。」華女士提起前兩天的囤貨，還是有些好笑。「剛爆出來病例第二天，我家門口超市就空了。平時八百年都賣不出去一瓶的那種鹹菜、醬菜啊什麼的，貨架上都空蕩了。」

為了以防萬一，華女士匆忙在網上下單了5公斤大米。「結果發現賣家寄了10公斤，因為是買一送一，然後又發現過年時單位也發了10公斤大米，只是自己忘了。我一個人住，也不知道吃到什麼時候。」

北京人大量囤菜囤米糧，沒想到供貨充裕，圖為新發地農產品批發市場，裝載蔬菜的貨車正...
北京人大量囤菜囤米糧，沒想到供貨充裕，圖為新發地農產品批發市場，裝載蔬菜的貨車正駛入批發市場。（中新社）

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