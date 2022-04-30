風險趨緩 上海1200萬人可望解封出門

上海疫情 風險趨緩，上海當局昨天表示，多達1238萬上海居民，幾乎是這個城市人口的一半，現在都在低風險地區，這意味著他們可以離開家。

上海市衛健委30日通報：2022年4月29日0-24時，新增本土新冠肺炎確診病例1249例和無症狀感染者8932例，新增本土死亡47例。

美國之音報導，為了抗擊新冠病毒疫情，上海在本月初將整個城市封城，儘管上海謹慎地取消了已經兩周沒有出現一例陽性病例的居住區的一些限制。

上海將每個住房單元按三個風險級別劃分，將14天未出現確診病例的地區指定為「防範區」，允許居民外出進行「適當」活動。

截至4月29日，最嚴格封控措施下的高風險「封控區」居住人數為527萬人，比4月20日上次調整減少660萬人。

上海市衛生健康委員會副主任趙丹丹在新聞發布會上說，「封控區和管控區的人數明顯下降。」

另外593萬中風 險區的居民現在原則上獲准離開他們的公寓，但仍被限制在他們的小區裡。

另據健康時報報導，據上海衛健委，4月28日0-24 時上海新增確診病例5487例、新增無症狀感染者9545例。4 月以來，截至4月28日24 時，上海新增陽性病例總數超53萬例，死亡337例。其中，4月28日確診病例數為本輪疫情最高值，與27日確診病例數相比增加3.2倍；社會面確診病例比例（當天新增的社會面確診病例數除以當天新增確診病例數）為0.13%，達4月最低，並且連續6天社會面確診病例比例持續降低。

國家衛生健康委疾控局副局長吳良有28日在國務院 聯防聯控機制召開新聞發布會上介紹，近期上海市疫情整體呈現明顯下降趨勢，社會面疫情風險正逐步降低，但防控形勢依然嚴峻，防反彈防外溢任務十分艱鉅。

4月以來，上海每日新增社會面陽性感染者數量逐漸降低，新增陽性感染者大部分都在隔離管控中發現。