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疫情擋不了五一 北京民宿1房難求 麗江民宿卻是1客難求

中國新聞組／北京30日電

中國疫情多地散發，卻擋不了北京民眾「五一」出遊，鄉村民宿一房難求；但雲南麗江民宿卻是在搞特價。

中新網報導，「五一假期預訂的人很多，除了4號還有房間，其他時間都沒有了。」 近日，北京某著名鄉村度假酒店工作人員表示，「想住的話要提前訂，離假期還有兩星期時就差不多沒房了，聽之前預訂的客人說，問了很多地方，也都說沒有了。」

最近北京出現新發疫情，「因為疫情，可能會有退房的，但說不準。」工作人員說。不過，5月1日至3日，該度假村仍處於滿房狀態。

據報導，位於北京密雲區的另一家民宿，也存在假期時多個日期「約滿」的情況。

「五一假期期間，除了3號還有餘房，其他日期的都已經訂出去了。」該民宿工作人員表示，「清明時就有人來訂五一的房了，現在都可以考慮訂一下端午節的房了。」

該民宿工作人員還透露，「現在5月和6月的特色周末房也已被訂完。」

某民宿預訂平台數據顯示，北京鄉村民宿預訂量占「五一」總體民宿預訂量的85%。截至4月22 日，平台上五一期間京郊民宿預訂量已遠超2021年五一假期，較2021 年同期增長一倍。

由於需求量大，五一假期期間，鄉村民宿價格上漲明顯。以上述某鄉村度假酒店為例，平時人民幣1000多元（下同）的房型，五一假期時漲到2000多元。

報導稱，相對於北京民宿的一房難求，疫情影響下，跨省遊遇「冷」，外地遊客大幅減少，麗江民宿遭遇「客荒」。

在麗江束河古鎮，汪俊經營著一家特色民宿。「之前沒有疫情的時候，這個時候都已經訂滿房了。」汪俊表示，「 即使是平時，訂的人也挺多，幾乎天天滿房。多的時候，能住幾百個客人。」

但現在汪俊的民宿裡，只有少量房被預訂。「在我們眼裡，已經沒有淡旺季之分了，能有客人就不錯了，現在的收入較以前減少了120%。」汪俊說，「不光我，這邊很多民宿都虧損了，就我了解到的，因為維持不下去，至少40% 的民宿都已經關門。」

民宿 北京 疫情

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