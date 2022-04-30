五一連假 北京突收緊封控 網怒：玩文字遊戲的封城

「五一」假期期間進入北京市公共場所須持48小時內核酸檢測陰性證明，圖為市民29日在北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點進行檢測採樣。（中新社）

北京 新冠病毒疫情 升溫，北京官方昨天趕在五一連假前夕臨時宣布收緊封控措施，要求市民五一期間進入公共場所、連假後返崗都須持48小時內核酸陰性證明，且連假期間，全市演出娛樂場所活動、電影放映都暫停。公告一出，立刻引發市民不滿，怒批「這就是玩文字遊戲的『封城』」，「所以五天是核酸假」，「放假前整這齣，現在不是一刀切了，是刀刀見血啊。」

據北京衛健委統計，4月29日全市新增48例本土確診病例和6例無症狀感染者。自4月22日以來，本土確診病例累計已達290例。北京官方如臨大敵，趕在昨天（4月29日）也就是五一勞動節五天連假開始的前一晚，宣布多項五一連假期間加強疫情管控的措施，讓許多早已安排連假出遊的市民措手不及，排山倒海而來的民怨在社群平台留言區蔓延開來。

據北京官方昨天下午在疫情防控新聞發布會上宣布，五一期間，市民群眾進入全市各類公共場所，包括郊區的酒店、民宿等須持48小時內核酸檢測 證明。五一假期後，全市上班上學人員須持48小時內核酸檢測證明，方能返崗上學。

接著，4月29日深夜，北京市文化和旅遊局再發布通知指出，五一假期將至，人員流動性、聚集性增加，疫情傳播擴散風險加大，在4月30日至5月4日五一連假期間，全市暫停演出場所、娛樂場所、互聯網上網服務場所經營活動。北京市電影局也發布通知，暫停全市影院電影放映活動。

五天連假的前一天晚上才宣布收緊疫情管控措施，北京官方突如其來的公告頓時引發民怨。許多網民在微博留言稱，酒店、民宿早訂好，卻在出門的前一晚被要求出具48小時內核酸陰性證明才能進入，「這分明是禁足，五天都不讓出門了」，「放假前搞這種規定，這是給老百姓的生活添亂」，「去外地要隔離，這就是要大家五一哪兒也別去」，「有完沒完啊，放假就是為了做核酸，還倒休啥啊」，「這就是封城的另一種說法，文字遊戲而已」。

許多網民質疑「進入全市各類公共場所須持48小時內核酸檢測證明」的規定寫的不清不楚，「餐廳吃飯算公共場所嗎？」「上個公廁也要做核酸？」「公園也要嗎？」「現在不是一刀切了，是刀刀見血啊，慢慢把公信力和耐力給消磨殆盡……」

也有網民針對「假期後全市上班上學人員須持48小時內核酸檢測證明，方能返崗上學」的規定指出，「那不就等於五一只放一天」，「兩天一查？免費嗎？」「外面核酸點豈不要一直排長隊？安全嗎？」「好傢伙，那3號核酸檢測隊伍得排多久呀」，有人嘲諷「這兩天一測，核酸公司可賺翻了」。