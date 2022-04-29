上海1季度GDP 「疫」外遭安徽反超 跌出前10

上海一季度GDP被安徽超越。圖為上海封城期間空蕩冷清的街景。(路透)

30省份近日先後公布一季度各地經濟數據，據統計，中國2022年一季度GDP（國內生產總值）27萬178億元（人民幣，下同，約4萬788美元），雖同比增長4.8%，但多地增速等數據明顯受到此輪突發疫情 衝擊而趨緩。包括上海一季度經濟前穩後降並跌出前十，3.1%的增速排名倒數第四；吉林更是負增長。分析指出，上海今年若要保持全國前十的位次，就要盡快控制住疫情，實現復工 復產。

據澎湃新聞整理已公布一季度GDP數據的30個省份資料，中國2022年一季度GDP較2021年四季度環比增1.3%。經濟總量超過2萬億(兆)的省份仍僅廣東和江蘇2省，分別為2萬8498.79億元、2萬7859億元，廣東同比增長3.3%，江蘇同比增長4.6%。

2022年一季度GDP超過萬億的省份有11個，包括：廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海，比去年一季度多3個。從GDP增速來看，新疆以7%居冠，其次是江西6.9%。增速超過全國水平4.8%的有22個省份。北京同比增長4.8%與「國家線」持平。

中國新聞網報導，上海再度被安徽反超，跌出全國前十，位居第十一。對於上海來說，2022年要想繼續力壓安徽，保持全國前十的位次，就要盡快控制住疫情，實現復工復產。

此外，同樣受此輪疫情影響的吉林省，增速是-7.9％居榜尾；天津增速是倒數第二，增速只有0.1%；遼寧省也只有2.7％。今年初，天津成為國內首個正面迎戰Omicron變異株的城市，疫情對經濟的影響也體現了數據中，投資 和消費均為負增長，一季度固定資產投資（不含農戶）同比下降4.5%，社會消費品零售總額同比下降3.9%。

另美國之音報導，中國經濟曾憑藉其封鎖政策從疫情中急劇反彈，但有分析指出，這一次即使上海的疫情最終平息，清零政策也對經濟造成了長期損害，復工復產緩慢，供應鏈轉移，資本和高管也正離開中國。因上海的現狀打擊了投資者信心，並損害了中國整體的商業前景。

財政受疫情影響的還有蘇州。自由亞洲電台報導，蘇州市政府因為支付龐大的防疫費用，加上向企業退稅等，政府財政入不敷出。蘇州當前疫情沒有清零，反倒是政府的荷包已快清零。

有網民發帖寫道，蘇州每天核酸檢測費用加醫護、志願者、保安員的費用近2億，最近企業退稅約70億元，財政快撐不下去，所以蘇州市委常委日前決定，不再等上海清零，要趕在自己的財政清零前，各行業拚五一後陸續恢復正常，並已報江蘇省審批。