廣州白雲機場員工染疫 取消逾千航班

廣州白雲機場發現有員工核酸檢測異常，目前預計取消航班超過1100架次。（取自中新網）

中國廣州白雲機場 27日晚在員工例行核酸檢測 中，發現有核酸檢測異常，即日起調整部分國內客運航班計畫。廣州白雲機場昨天航班取消占比約九成，逾千架次航班受影響，此舉可謂贏了浙江義烏。廣州花都、越秀、白雲三區即日起在全區範圍內開展全員核酸檢測。

本報系聯合報報導，廣州市衛健委副主任陳斌昨通報，28日零時至12時，廣州新增四例新冠本土陽性感染者，其中確診三例、無症狀感染一例，另外，還有11例初篩陽性。上述四例感染者都是在例行隔天核酸檢查中發現的，其中三人為機場工作人員，一名為感染者的家屬。

廣州白雲機場昨取消約九成航班，取消航班逾1100架次。而為配合白雲機場防疫，28日起，廣州地鐵 3號線機場南停止對外服務，機場北站B口封閉。部分公共汽車臨時調整不入白雲機場。

另據法廣報導，義烏26日發現3例新冠陽性感染者，官方27日就發布通告，所有鄉鎮和社區進行封閉式管理，市民出入需當日核酸採樣憑證；有「小商品之都」、「全球最大小商品批發市場」之稱的義烏市，就這樣實施全市封閉式管理。不到兩天，被認為在封城上堪比大上海的義烏，是否又被廣州比了下去？

有關「廣州白雲機場航班大面積取消」、「廣州白雲機場實行臨時管控」的話題28日登上百度、新浪微博熱搜榜。

有網民表示，「民怨真的好大啊，真的裝作看不見嗎？」、 「崩潰，五一又沒了，也聽聽小市民的聲音吧。再這樣下去因為新冠而死的沒幾個，但都死於失業和抑鬱。」、「只要是在機場工作的，即使一個月沒有去過公司和機場，也要封控，並且同住一棟樓的也要全家人一起被封控。」、「現在搞得民不聊生，那些站著說話不腰疼的人估計沒有被封過，沒有人會體會到我們這些封完又封的，生活完全打亂，真的很容易抑鬱。」、「現在已經民不聊生了，打工的被辭退，做生意的倒閉，看普通老伯姓還能夠耗多久吧。」、「要麼一刀切，要麼躺平，非左即右嗎？抗疫還站出隊伍了，搞笑不？」