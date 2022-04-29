北京疫情升溫 近半感染者與聚餐有關

上海封控區常見的「隔籬遞物」畫面，近日在北京重現。北京疫情最近升溫，出現染疫者的區域遭到嚴格封控。（路透）

北京疫情 升溫，涉疫區域擴大，當局昨天指出，近半感染者與聚餐有關，要求所有管控區、防範區正在營業的餐飲業暫停內用。

綜合媒體報導，28日0時至24時，北京新增47例本土確診病例（確診病例1至29昨日已通報）和2例無症狀感染者（昨日已通報），無新增疑似病例；新增2例境外輸入確診病例和2例無症狀感染者，無新增疑似病例。治癒出院4例。

28日，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第318場新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火說，對已經明確感染途徑和傳播關係的171例感染者進行初步分析，約近半感染者與聚餐相關。

其中兩起聚集性疫情規模較大：一是房山區竇店鎮瓦窯頭村太和褡褳火燒店相關疫情，截至目前，已累計發現感染者超50例。二是朝陽區護國寺小吃（光明橋店）相關疫情。

龐星火表示，共同用餐成為本次疫情感染的主要風險，各餐飲機構要加強掃碼測溫、日常消毒，加大排桌間隔，降低人員密度。所有管控區、防範區以及臨時管控區正在營業的餐飲業，應暫停堂食，可透過電商平台提供外賣送餐服務。

龐星火並表示，北京疫情防控處於緊要關頭，雖然大部分感染者與朝陽區相關疫情存在流行病學關聯，但社會面還存在零星隱匿傳染源。

市衛健委副主任、新聞發言人李昂表示，為保障居民的基本醫療服務需求，將合理設置緩衝區，為疑似感染的急危重症患者提供救治。主要做了六個方面工作，包括暢通就診通道、保障服務連續性、加強急診能力建設、強化院感防控、縮短封管控時限、加強患者就醫引導。

北京官方持續提升疫情管控。屬於遠郊的延慶區和平谷區也加入全區人員核酸檢測 ，只剩下門頭溝、懷柔、密雲等三個遠郊行政區尚未全員檢測。

北京朝陽區、東城區、西城區的電影院今天都暫停營業或排片。

此外，北京通報四類涉疫違法犯罪行為兩人傳播封城謠言被行拘。 公安局副局長潘緒宏在通報打擊涉疫情犯罪情況時說，4月22日以來，共受理案件40起，行政拘留48人，刑事拘留4人。北京警方發言人表示，兩起案件涉及「散布虛假信息和製造謠言可能引起恐懼」的案件。