五一客流量同比減6成 廣東發通知派消費券 深圳首發5億

受疫情影響，上海地鐵6號線高科西路站每天客流量僅60人次左右，和疫情前日平均3萬人次的客流量有天壤之別。圖為高科西路站工作人員在末班車發出後對車站進行消毒。（新華社）

中國為期五天的「五一」小長假即將到來，但受疫情 影響，官方鼓勵民眾以「本地遊」、「周邊遊」為主，降低疫情傳播風險。中國交通運輸部應急辦副主任周旻預估，從4月30日到5月4日，客流量將較去年同期下降62%左右，全國高速公路日均流量也將大減約49%。

在國務院 新聞辦28日下午舉行的記者會中，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，4月以來，中國累計報告本土新冠感染者達到55萬3251例，波及除西藏外的所有省份，但疫情主要仍在上海市和吉林省兩地，兩地報告感染者占全國總數的95%以上。

王良有指出，「五一」小長假即將來臨，中國近期還將持續面臨較大的外防輸入壓力，國內疫情「多點散發」與局部性聚集性疫情並存，地區間交叉輸入的風險較高，疫情防控形勢嚴峻複雜。

因此，他呼籲各地應倡導「本地遊」、「周邊遊」，以降低疫情傳播風險。而北京、西安等地的多家景區則表示，進入景區的本地或外地遊客，需要提供核酸陰性證明。

此外，中國各地正在為疫情封控後的經濟刺激以及「五一長假」的促進消費構想政策，深圳已經宣布發放消費券、廣東省也下發「通知」，並要求轄下地市在「五一」前端出方案。

據深圳新聞網報導，深圳近日起通過美團、京東平台，向市內消費者陸續發放5億元人民幣（約7548萬美元）消費券，以求更好滿足市民購物、美食 、旅遊等留深過節消費需求，「在做好疫情防控的同時，促進各類消費有序恢復，營造安全、歡樂、祥和的留深過節氛圍」。

報導指出，消費券類型分為美食類與文體旅遊類，前者又分為「堂食」（內用）與「外賣」；後者則分為「酒店民宿」、「旅遊景區」、「健身行業」等細項。消費券將分為四輪發放，期間自4月28日至5月25日止。

此外，微信公眾號「廣東發布」也張貼「廣東省人民政府辦公廳關於印發廣東省進一步促進消費若干措施的通知」，具體內容包和汽車消費、家電消費補貼，及消費券措施，包含鼓勵各地發放消費券、惠民券等，用於零售、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費，活躍消費市場。廣東省政府將會對各地促消費行動實行獎補政策。

廣東省特別規定，未端出促消費政策的地市必須在5月1日前制定具體實施方案。