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羊、小羊人成上海染疫者代名詞 專家：不尊重人

記者陳言喬／綜合報導
上海最近出現用「羊」來代替染疫者稱謂。（取材自澎湃新聞）
上海最近出現用「羊」來代替染疫者稱謂。（取材自澎湃新聞）

「羊」（陽）、「小羊人」（小陽人），現在正成為上海新冠病毒感染者的代名詞！專家稱，用「羊」物化染疫的病患就是對人的不尊重。

澎湃新聞報導，現在上海人最不願意聽到的字可能就是「陽」。由於病例太多，四處逐漸聽到用「羊」來代替染疫者。

社區微信群經常有這樣的對話：「社區門口正在轉送『小洋人』，快遞暫停」。

「對面那幢樓裡的『羊』有沒有被清走？」

「我們社區陰了這麼多天，怎麼又出現『羊emoji』了？」

甚至，很多感染者在方艙的自拍視頻裡，也半調侃、半戲謔地稱自己是「羊人」。有的社區還把綠化帶裡的羊雕塑也給包裹了起來。

報導評論稱，現在人人「談陽變色」，轉換成了對陽的禁忌，進而將新冠病毒感染者稱為「羊」或者「羊人」，這種表達看似低幼化、萌化，但要警惕這種擬物化抹殺了對人的基本尊重，這種「非人化」甚至會讓感染者成為不健康情緒的施暴對象。

文章稱，病毒感染者，本身也是受害者，也是很無辜的，雖然客觀上，人在感染之後成為了病毒的宿主，也成為了新感染的源頭。防疫措施應該精準指向病毒，而不是個體，「羊人」的表達只會醞釀分裂。

文章呼籲對感染者始終抱持一份不經意的善良，請別用「羊」稱呼感染者，避免「小羊人」等調侃式的表達誤傷他人。

微信 雕塑 防疫

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