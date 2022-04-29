栗戰書舊部、天津市長廖國勛猝逝 2020年兩度升遷前途看好

天津市長廖國勛驚傳猝逝。（取材自微博）

天津市長廖國勛驚傳4月27日猝逝，享年59歲。廖國勛為栗戰書的舊部，2020年兩度升遷，前途看好。

天津日報引述「天津市廖國勛同志 治喪工作小組」消息稱，4月27日，中共 天津市委副書記、市長廖國勛同志因突發疾病，經搶救無效不幸離世。

公開資料顯示，廖國勛是土家族，1963年生於四川，此前曾任貴州省的教師、貴州省委組織部辦公室主任科員、副處級巡視員，幹部調配處副處長、貴州省委辦公廳祕書三處處長、貴州省委副祕書長。

2007年6月起，廖國勛歷任貴州省銅仁地委副書記、銅仁市委書記。2012年4月起，先後任貴州省委常委、祕書長，浙江省委常委、組織部部長，上海市委常委、市紀委書記。2020年2月任上海市委副書記、政法委書記，市委黨校校長。2020年8月任天津市委副書記，9月任天津市代市長、市長。目前亦是中共第19屆中央紀委委員。

此前大秦鐵路（山西大同至河北秦皇島）線上的運煤車與貨運列車在4月14日下午於薊州州河灣大橋路段相撞後，廖國勛曾帶隊親赴處置。4月24日上午，廖國勛還主持召開天津市政府第187次常務會議。就在4月25日，天津全市深入打好污染防治攻堅戰工作會議召開，廖國勛作部署。這也是他在公開報導中，最後一次露面。