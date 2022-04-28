我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

「羊、小羊人」成為染疫者代名詞 中專家：不尊重

記者陳言喬／即時報導
上海最近出現用「羊」來代替染疫者稱謂。（取材自澎湃新聞）
上海最近出現用「羊」來代替染疫者稱謂。（取材自澎湃新聞）

「羊」（陽）、「小羊人」（小陽人），現在正成為上海新冠病毒感染者的代名詞！專家稱，用「羊」物化染疫的病患就是對人的不尊重。

澎湃新聞報導，現在上海人最不願意聽到的字可能就是「陽」。由於病例太多，四處逐漸聽到用「羊」來代替染疫者。

社區微信群經常有這樣的對話：「社區門口正在轉送『小洋人』，快遞暫停」。

「對面那幢樓裡的『羊』有沒有被清走？」

「我們社區陰了這麼多天，怎麼又出現『羊emoji』了？」

甚至，很多感染者在方艙的自拍視頻裡，也半調侃、半戲謔地稱自己是「羊人」。有的社區還把綠化帶裡的羊雕塑也給包裹了起來。

報導評論稱，現在人人「談陽變色」，轉換成了對陽的禁忌，進而將新冠病毒感染者稱為「羊」或者「羊人」，這種表達看似低幼化、萌化，但要警惕這種擬物化抹殺了對人的基本尊重，這種「非人化」甚至會讓感染者成為不健康情緒的施暴對象。

文章稱，病毒感染者，本身也是受害者，也是很無辜的，雖然客觀上，人在感染之後成為了病毒的宿主，也成為了新感染的源頭。防疫措施應該精準指向病毒，而不是個體，「羊人」的表達只會醞釀分裂。

文章呼籲對感染者始終抱持一份不經意的善良，請別用「羊」稱呼感染者，避免「小羊人」等調侃式的表達誤傷他人。

微信 雕塑 防疫

上一則

新郎無核酸證明被拒入場 透過手機看新娘獨辦婚禮

下一則

疫情影響 中國今年「五一」客流量將較去同期減逾六成

延伸閱讀

新冠確診連日下降 專家：上海疫情「拐點」顯現

新冠確診連日下降 專家：上海疫情「拐點」顯現
疫情擴散 義烏全面封控 杭州市民每48小時做1次核酸檢測

疫情擴散 義烏全面封控 杭州市民每48小時做1次核酸檢測
美團北京社區團購業務突關停 網友叫苦連天

美團北京社區團購業務突關停 網友叫苦連天
規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳