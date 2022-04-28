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以國安為由 德國政府阻中企收購呼吸機製造商

中國新聞組／北京28日電

德媒報導，創立於1883年的德國呼吸機製造商海爾醫療公司（Heyer Medical），因陷入財務困境，據稱可能由來自北京的集團收購，自此落入中國人手中。德國政府目前正以基於公共安全的理由，阻斷這一項併購買賣。

法廣網引述德國商報報導，海爾醫療是一家擁有130多年歷史並專注於生產麻醉機和醫療呼吸機的領先醫療設備製造商，在中國、馬來西亞、印度、沙烏地阿拉伯和美國設有代表處，專注於麻醉和呼吸機設備，銷往全球80個國家。呼吸機主要用於重症監護室，在新冠疫情大流行期間全世界搶手。

疫情前，海爾醫療就陷入財務困境，並開始尋找投資人，據了解，此前一家中國公司似乎就已敲定對海爾醫療的收購。但德國政府正進行否決中國公司收購海爾醫療的程序，德國政府該禁令於周三提交給聯邦內閣。

據報導，德國外貿法允許聯邦政府禁止外國投資者收購國內公司，以確保「公共秩序或安全」。在海爾醫療的案例中，檢查導致評估認為對公共安全和秩序，特別是對健康保護存在此類危險。尤其大流行的新冠疫情更表明，德國擁有自己的生產商以便能夠獨立於非歐洲製造商為自己提供呼吸機是多麼重要。

報導指出，海爾醫療在中國找到的買家，據了解是北京誼安醫療系統股份有限公司（Aeonmed ）。這家公司是麻醉機與呼吸機研發生產商，在近800家醫院擁有超過1萬個呼吸機醫療設備，並活躍於國際市場，在美國、德國、墨西哥、印尼和印度設有辦事處。

綜合報導，海爾醫療於2018年10月申請破產。北京誼安醫療集團收購海爾醫療，是海爾醫療重組的一部分，該重組於2020年3月底完成。這家中國公司並已在官方網站上對此次收購宣傳稱，海爾醫療產品加入Aeonmed產品組合是Aeonmed Medical致力於成為全球醫療器械市場領導者的有力衡量標準。

不過德國商報報導，尚無法聯繫到上述兩家公司就現在被禁止的收購事宜發表聲明。

德國 北京 疫情

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