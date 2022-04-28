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疫情擴散 義烏全面封控 杭州市民每48小時做1次核酸檢測

記者黃雅慧、賴錦宏／綜合報導
杭州宣布，市民必須每48小時檢測一次　否則無法入公共場所。圖為高鐵杭州東站安檢入口。（取材自人民網）
杭州宣布，市民必須每48小時檢測一次　否則無法入公共場所。圖為高鐵杭州東站安檢入口。（取材自人民網）

全球最大的小商品批發市場，被譽為「世界超市」的義烏，27日發布全市封閉式管理，應對疫情擴散，全球供應鏈再添隱憂。另外，杭州27日宣布，當地多個區從28日起開展常態化核酸檢測工作，市民每48小時需完成一次核酸檢測，否則將無法進入公共場所和乘坐公共交通工具。

據「義烏發布」指，義烏市26日發現3例新冠病毒初篩陽性感染者，經復核結果為陽性。27日義烏新冠肺炎疫情防控指揮部便啟動二級應急響應，並發布全市所有村（社區）實行封閉式管理。市場擔憂全球商品供應鏈將面臨衝擊。

市場擔心此次封控會否對市場運作產生衝擊。據澎湃新聞報導，義烏商城集團表示，目前集團下轄的國際商貿城、賓王市場、篁園市場等市場均維持正常開放，但根據疫情的防控要求，規定27日起進入市場的所有人員，除測溫、亮碼、戴口罩外，還須憑24小時核酸檢測陰性報告。

義烏郵政管理局相關人士指出，目前義烏快遞業務均正常收發，所有快遞人員都需進行核酸檢測，因部分快遞人員處於「三區」範圍或被賦黃碼，出現人手不足等情況，在快遞運輸、收發速度上會產生一定影響。

不過，美媒彭博社報導認為，義烏實行封閉式管理，表示中國防疫清零政策給全球供應鏈造成新的打擊。義烏僅發現三宗感染者就實行封閉式管理，反映出當地政府希望在疫情爆發初期就採取嚴格措施，以免像上海那樣陷入日益嚴重的危機。

另據杭州日報報導，據浙江衛健委消息，杭州26日報告新增本土確診病例14宗，本土無症狀感染者21宗。

杭州27日宣布，當地多個區從28日起開展常態化核酸檢測工作，市民每48小時需完成一次核酸檢測，否則將無法進入公共場所和乘坐公共交通工具。為方便群眾就近進行檢測，杭州全市將布設1萬個免費核酸採樣點。

檢測 疫情 供應鏈

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