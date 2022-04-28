新冠確診連日下降 專家：上海疫情「拐點」顯現

上海確診人數連日下降，多位專家表示上海疫情的拐點逐漸顯現。圖為防疫「大白」在黑夜中忙碌，街頭露出一線光亮。(Getty Images)

中國國內疫情 防控工作27日出現了兩個好消息。長春市疫情防控指揮部發布消息稱，從28日零時起，逐步解除長春市社會管控，有序恢復正常的生產生活秩序。同時，上海連日出現新增本土確診病例和本土無症狀感染者人數下降情況，多位專家27日表示，有跡象顯示，此輪上海疫情的拐點逐漸顯現，但風險依舊存在，未來仍應加強管控工作。

環球時報報導，在27日上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海市衛健委副書記、副主任趙丹丹通報，上海市26日新增1606例新冠肺炎 本土確診病例和1萬1956例本土無症狀感染者。近五日，上海每天配置了近2萬個採樣點、投入10餘萬人次的採樣隊伍，匹配了500餘萬管的最大檢測 能力。從採檢結果來看，累計篩查5100餘萬人次，陽性檢出率逐步下降。

據報導，上海市已經連續4日新增的本土無症狀感染者數量在2萬例以下。在27日的上海市疫情防控新聞發布會上，上海市有關部門還宣布，為進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，盡早實現社會面基本清零，按照「統一指揮、分類施策、集中攻堅」的總體思路，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」；而對未達到社會面基本清零的區，繼續堅持採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施。

另據環球網報導，上海27日新增本土新冠肺炎確診病例1292例（含既往無症狀感染者轉為確診病例858例）和無症狀感染者9330例，實際新增本土陽性感染者9764例，432例確診病例和9140例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增本土死亡47例。

環球時報報導，深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲27日表示，上海市新增本土確診病例和本土無症狀感染者人數連續下降可以視為此輪疫情「拐點」到來，而這也是上海解封的第一步。

另一位不願具名的公共衛生專家27日也表示，上海市23日新增無症狀感染者1萬9657例，其實當時上海市此輪疫情的拐點就已經逐漸顯現，「在那之後，上海市每日的新增確診人數和無症狀感染者人數沒有再繼續上升，而是以波動的趨勢總體往下降，這可能就意味著拐點已經到來。」