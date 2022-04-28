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北京將封城？網傳居民舉家連夜逃離 車輛塞爆公路

中國新聞組╱北京28日電
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京的新冠病毒疫情延燒，病例人數繼續增加。官方通報說，4月27日，又新增48例，自22日以來，北京累計報告138例新冠感染者，涉及八個區；北京市民恐慌情緒與日俱增，居民擔憂北京步上海後塵「封城」，有人連夜舉家逃離，出城車輛塞爆公路。

據自由亞洲電台報導，北京朝陽區、西城區及海淀區部分區域被列為封控區，居民不得出戶。一段視頻顯示，就在25日晚上，朝陽、海淀等地的部分居民帶著行李箱，打算開車離開北京，到外省躲避。網友上傳社交平台的視頻顯示，居民在夜色下逃離家園。

據報導，想出京的人拎著大包小包，打算開車逃離，但是外圍的警車早就封上了。還有小學生背著書包要逃跑，有翻牆出去，都被警車抓回來了。

報導指出，北京居民說，一些中等或高收入群體消息靈通，也許得到政府人員的消息，選擇離開北京，「政府管控程序有問題，很多人逃跑了。這次通過疫情，大大小小的事情都暴露了，現在的上海就是一個例子，說不封城，卻封城，結果有人餓得跳樓。也有不等政府決定的，有錢人都走了。」

不過也有網友表示，北京人即使出城，也無人敢接待，因為手機有彈窗，一旦顯示你來自北京，一定會把你送回去。

另據法廣網報導，北京當局已經宣布4月26至30日對11個區域人員實施3輪全員核酸檢測。不過，北京目前學校、商店、辦公場所等仍舊開放，但一些景點如雍和宮、北京國家大劇院等已暫停接待遊客，體育賽事也宣告停辦；當局也呼籲民眾不要離京，並避免在五一勞動節長假期間群聚。

紐約時報報導，上海已被封鎖了大約一個月，如果北京也封城，可能引發供應鏈混亂，不過衝擊應不像上海那樣嚴重。但是中國景氣放緩，沒有簡單辦法可以化解，恐怕會傷害全球經濟。不過也有專家強調，北京若封城，效應將視封鎖地區而定，萬一關閉港口，會有較劇烈衝擊。

北京 封城 疫情

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