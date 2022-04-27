「她走五年了 世界有好些嗎」中社交平台 瘋悼林亦含

中國社交平台瘋悼念台灣作家林奕含。（圖／取自林奕含臉書）

2022年4月27日，是《房思琪的初戀樂園 》作者林奕含逝世五周年，中國社交平台掀起一股悼念浪潮，除了致敬這位作家，也深深追問「五年了，這個世界有沒有變得好一點？」。

根據新浪微博 數據顯示，27日下午16時起，林奕含話題討論熱度竄升，目前閱讀次數已達3.3億、討論次數達7萬，更有1.1萬則原創貼文。林奕含話題也因而登上微博熱搜榜第一名。

包含新浪微博官方平台「微天下」、以及生活．讀書．新知三聯書店主辦的「三聯生活週刊」等微博帳號，都發布了紀念林奕含的微博貼文，「微天下」指出，林奕含的自傳體小說《房思琪的初戀樂園》「令讀者心碎」；「三聯生活週刊」則提到，「五年內，一個個『房思琪』在痛苦和憤怒的際遇中相遇，攜手將這些問題繼續書寫下去」。

眾多中國網友轉發貼文並留言道，「永遠記得在看完那本書後沉重以及憤怒的心情」、「希望每個女孩都能遠離一切不好的事物」、「幸好我們還在懷念她」。除了懷念林奕含的作品，更是致敬她的一生，其中不乏許多「大V」（網路名人）。

中國社會對女性權益的重視已有所上升，2022年1月底，中國江蘇省徐州市豐縣爆出「徐州八孩母親」事件，有一名精神疑似異常的婦人遭鐵鍊拴住在一間破屋，還接連生了八名子女，迅速引起輿論熱議與批判，人口拐賣與長期性侵議題頓時成為焦點，此後更還有「陝西榆林鐵籠女事件」爆出，同樣涉及諸多婦女權益問題。

為了回應民情激憤，中共官方介入調查。2022年「兩會期間」有代表提案對婦女兒童販運問題，實施「買賣同罪」，嚴懲買家；中國公安部則在3月1日起開展「打擊販運婦女兒童犯罪專項行動」，中國國務院 總理李克強則在政府工作報告中提出，要嚴厲打擊販運婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益。

但對於「陝西榆林鐵籠女事件」，榆林市聯合調查組在4月6日發布調查報告，稱「鐵籠女」傳聞不實，當事人「小雨」並未受虐。