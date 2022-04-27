清華女放棄百萬薪當紅娘 「我也靠相親平台脫單」

樂樂(右)與月亮(左) 視頻截圖

兩名90後清華畢業女生月亮和樂樂為了做紅娘，放棄百萬年薪工作，打造相親平台，面對周圍人的不解，她們說，能撮合別人成婚，感到很滿足幸福，更樂於成為獨一無二的紅娘。

紫牛新聞報導，2010年9月，月亮和樂樂兩人分別以雲南省高考文科第5和第6名的成績進入清華大學的金融專業，「起初我們兩人想的很簡單，大學期間要按部就班地學習、實習、去投行工作，也從來沒有想過後來會成為一名『紅娘』。」月亮說。

大學畢業後，月亮和樂樂都開始讀研。2016年7月，研究生畢業的月亮一路過關斬將，進入了北京 某跨國投資 機構工作。而樂樂則進入香港 的一家跨國集團工作，兩人都有著不錯的職業前景。

2021年底，月亮和樂樂把自己想當全職紅娘的想法告訴了父母遭到反對，月亮對父母說：「如果我一直做投資，可能是一個很平庸的投資人。而如果我去全力運營平台，那麽我會成為一個獨一無二的紅娘。而且我覺得這是一件有社會價值的事情，需要有年輕人來做。」

她們最初的想法是給自己找男友，後來發現大家都有這個需求，月亮說，有著婚戀需求的人群其實很大，她們至今已推送了1500餘位男女嘉賓，總體用戶的相親成功率為30%左右。

樂樂的老公老曹曾是相親平台的程序員，也在平台上「掛過牌」。每當有人問起相親平台是否靠譜時，樂樂總會笑著說：「連我自己都是通過平台脫單的，你說靠譜不？」