谷愛凌慢跑 男粉攔路拍照 出手阻離開挨轟 辯 「要她小心來車」

男子在馬路上攔下谷愛凌。視頻截圖

中美混血滑雪運動員谷愛凌 在北京冬奧會奪得2金1銀之後，擁有極高人氣，經常被粉絲要求合影，近日晚間，谷愛凌在街上慢跑，被一名陌生男子當街攔住要求拍照後被出手阻止離去，視頻被傳上網絡後，引發許多人的不滿。男子回應攔下是要她小心來車。

男子在馬路上攔下谷愛凌。視頻截圖

從視頻中可以看到，當時正在專注跑步的谷愛凌被攔住之後，原本已經滿足了男子合影的要求，但在谷愛凌準備離開之時，該男子又摘下口罩 伸手阻攔谷愛凌。谷愛凌頓時被嚇到，隨後移動到媽媽身邊，情緒才稍加平復，而且當時男子還未配戴口罩自拍，被指責不顧及谷愛凌的身體健康。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，事後，這位索要合影者在網絡路對事件做出了回應，稱自己是谷愛凌的忠實粉絲，合影前有告知谷愛凌身旁的母親，而伸手阻攔谷愛凌則是因為「過紅綠燈的時候有車，我讓她小心一點，要注意安全，確實沒有故意攔。」

他還表示如果自己影響到谷愛凌，向谷愛凌及家人道歉。「當時我和她合影是太激動了，希望大家也不要噴我了，咱們都有點素質。」「我們中國人一定要保護中國人」。

但這樣的說法，和在車來車往的馬路上攔住谷愛凌合影的行為自相矛盾，也沒能讓網友們買帳，質疑和批評聲依然不絕。

攔下谷愛凌拍照男子秀出合照。視頻截圖

事實上，對於體壇明星的「野蠻追星」行為，在以往就已經屢見不鮮，也多次引發關註和討論。

對於這類「野蠻追星」甚至是借機「蹭熱度」的舉動，中國奧委會曾特意發表過聲明，稱希望社會各界「在一如既往關心愛護運動員的同時，尊重運動員個人權益，理性追星，避免不當言行」。