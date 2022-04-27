劉畊宏掀健身熱 帶火同款豪宅 1500萬元起跳

劉畊宏所住房源位於上海長寧區古北板塊倫敦廣場，圖為大樓外觀。（取材自界面新聞）

新晉網紅劉畊宏不僅掀起了健身 熱，也帶火了他的「同款豪宅」。據安居客平台顯示，帶有「劉畊宏」標籤的房源多達13套，多位於上海長寧區，其中古北板塊房源就有9套；以總價最低的西郊寶成花苑房源為例，面積約150平方米、總價1500萬元（人民幣，下同，約228.8萬美元）。

界面新聞報導，劉畊宏所住的房源位於上海長寧區古北板塊倫敦廣場，是傳統高端住宅區；有著大到可投籃、擁有環形落地窗的客廳，以及可容納10餘人的餐廳和進深達三、四米的玄關。但在網友看來，這套房源戶型有「瑕疵」，比如「被三個衛生間包圍」、「從廚房到餐廳跟迷宮一樣」、「臥室也被一廚兩衛包圍著」等。

倫敦廣場內與劉畊宏相同戶型的房源單價多在8萬元/平方米左右，而與該板塊一路相隔的另一小區御翠豪庭，同為二手房，單價都在13-15萬元/平方米。

報導指出，負責古北板塊的一位房產中介人員表示，倫敦廣場房源之所以單價相對較低，是由於建造時間早，於1995年左右建成，「小區環境一般，也不大，只有兩棟樓」。當時古北是作為最早一批國家級開發區，即虹橋經濟技術開發區的配套國際居住區，因此戶型多是為外籍買家設計。

目前各類社交媒體上關於劉畊宏的熱度仍不減，於是，「劉畊宏同款豪宅」順勢上線。從價格來看，最高的一套五室三廳四衛房源在古北二期，總面積達343平方米，總報價4500萬元，單價在13萬元/平方米左右。整體來看，「劉畊宏同款」房源的總報價約2000萬元，單價大致為7-10萬元/平方米。

周明表示，網上報價只是一方面，還可以再談，「古北這塊的業主都不缺錢，很好談價。」

在周明看來，雖然藉著劉畊宏的熱度讓古北板塊房源再次受到關注，諮詢的客戶也多了起來，但就一期內的倫敦廣場房源而言，僅僅適合自住。若是投資 置業，馬路對面的古北二期更符合。

與過去不同，如今古北板塊則更像是明星的聚集地。比如彭于晏居住的華麗家族古北花園，正是位於古北二期，此外，傳聞霍建華、黃奕、韓雪等人在古北也有房產。