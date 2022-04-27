治新冠 專家：中醫「功法」等非藥物療法 已廣泛使用

黃璐琦是中國國家中醫藥管理局副局長、中國工程院院士，此前曾正式向世界衛生組織提交「中醫藥治療新冠肺炎循證評價研究報告」。（新華社）

上海此波疫情 確診人數高達數十萬，老年人染疫與死亡風險受到高度關注，除了西醫以外，中國官方也相當重視中醫療法的使用。為此，中國專家表示，除了藥物之外，還有許多「非藥物療法」都廣泛使用。

澎湃新聞報導，中國工程院院士、國家中醫藥管理局副局長黃璐琦指出，中醫藥全方位深度參與，在整個疫情防控救治中的「防、治、康」全過程中發揮重要作用。

黃璐琦強調，在本輪疫情中，除了極少數孕產婦、嬰幼兒和特殊患者等不適宜人員外，中醫藥得到廣泛普遍使用，尤其是在無症狀感染者和輕型、普通型，是以中醫藥治療為主，具體包含「三藥三方」（三藥即金花清感顆粒、連花清瘟顆粒和膠囊、血必淨注射液；三方則是清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方）和針灸推拿等。

據統計，此波上海疫情，在中國國務院 聯防聯控機制部署下，由中國國家中醫藥管理局組織協調，已經共有來自20個省份的中醫醫療機構派出9285人、其中4支醫療隊是整建制接管方艙醫院。此外，上海市中醫醫療機構派出了2000多名醫務人員，先後參與了28家方艙醫院整建制或部分病區的管理。

黃璐琦並提到，在定點醫院和方艙醫院中，除了中藥湯劑和中成藥，還用了「針灸、耳穴、穴位敷貼、小兒推拿、中醫功法」等中醫非藥物療法，得到廣泛應用，並在方艙醫院內開設中醫藥線上課程，帶領患者開展「中醫功法」訓練，「深受歡迎」。