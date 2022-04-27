五一小長假不用想了？ 網友自嘲：為國家睡大覺

疫情升溫，有人預言，今年可能迎接史上最慘五一小長假。圖為北京市朝陽區望京地區25日的一處核酸檢測點排滿長長人龍。(中新社)

中國「五一小長假」即將到來，但在疫情 至今仍未舒緩的狀態下，「非必要不出省」、48小時核酸證明及落地即檢、隔離等政策讓民眾大大降低出遊興趣。「省內遊都出不去了，如何跨省遊？」有民眾打趣的規畫「宅內遊」，自嘲「我睡覺我光榮，我為國家睡大覺」。

北京 本輪疫情最早是一對老夫婦19日連兩天參加北京本地旅遊團後，22日確診。旅遊團導致的疫情，讓北京如臨大敵。北京市文化和旅遊局馬上加強北京旅行社「北京人遊北京」的旅遊團防控提示，各景區、景點暫停營業，北京並開始全面排查裝修行業和老年旅遊團。

慶祝五一勞動節，中國有放五一小長假的傳統，所有勞工放五天連假。正因疫情，北京核酸排查要到4月30日結束，接下來五一小長假享受得到嗎？目前普遍認為，北京連要本地遊都十分困難。

有人預言，今年可能迎接史上最慘五一小長假。

因為三亞、成都、九寨溝、張家界等比較熱門景點酒店，房價只有去年同期一半，中低檔次酒店價格創五年新低。九寨溝、黃龍風景區，及臥龍自然保護區為例，都採取限流預約等措施，若是戶籍在這幾處景點所在的阿壩州之外的旅客，需要持48小時核酸證明，到當地還需要24小時之內核酸證明。連住四川省人，都無法省內遊，更不必說跨省遊、或出國遊。

31個省、市、自治區都早已公布旅遊要求，絕大多數都要持有48小時核酸證明；封城中的上海要求不能離滬，如確需離開，要持48小時核酸檢測 陰性及24小時抗原陰性證明。

有人說，他已計畫好五一旅遊路線，那就是臥室、客廳、陽台、廚房，請大家都老實在家待著，不給國家添亂。他自嘲，「我睡覺我光榮，我為國家睡大覺。」