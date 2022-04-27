上海防疫好消息 新增病例數大降20% 孫春蘭：不能鬆勁

上海疫情有和緩趨勢。圖為上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）

衛健委通報，上海26日新增本土13562例，已從上周連續多日的超兩萬例進一步下降，減幅更擴大到20%。但死亡病例再新增48例，累計這波死亡已有238人。這是自疫情 出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次。副總理孫春蘭稱上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁。

上海近期疫情雖然仍在高位波動，但病例數在穩步下降。24日新增19455例，25日新增16980例，減幅近13%。26日則是新增13562例，相較25日數字，減幅擴大到20%。

上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，導致本輪本土疫情的新冠病毒，絕大部分為Omicron BA.2型和BA.2.2型，它的特點是：一、傳播速度快：平均潛伏期三至四天，在未被發現的情況下，一周之內就可以傳二至三代。二、傳播力強：如果在沒有防護措施的情況下，一個人平均可以傳播9.5個人。三、隱匿性強：尤其是無症狀感染者比率高，在本市的疫情中，無症狀感染者的比率達到了90%左右。

歸納起來，正是由於Omicron變異株自身的特點，等發現陽性感染者的時候，疫情其實已經在一定範圍內發生了隱匿性傳播，然後又進一步通過批發市場、菜市場、集體單位等人群聚集場所快速擴散，直至在較短時間內進一步引發了社區的廣泛傳播，從而導致目前的疫情狀況。

目前疫情持續在高位波動的主要原因是部分中心城區中的老舊居民社區、城鄉結合部的城中村和大型企業等重點地區和場所，由於客觀條件的限制，管控難度較大，加上病毒的上述特點，極易形成交叉感染和聚集性疫情。

另外，上海市衛健委副主任趙丹丹26日強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施從嚴從緊做好人員離滬管理，堅決防止疫情外溢。離滬人員除了須持有48小時內核酸檢測 陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明；在機場、車站等道口做好相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出。

香港經濟日報報導，上海新增本土新冠肺炎感染個案，連續三天下降。副總理孫春蘭過去兩天在上海調研指導疫情防控工作時指出，當前上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁，要加快實現社會面清零目標。