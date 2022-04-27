北京疫情引發囤貨潮 冰櫃日銷量抵1個月

民眾曬出搶買到的冰凍肉品。(取材自中國經濟周刊)

北京疫情 升溫引發市民囤貨潮，為了怕上海經驗重演，就算官方數度呼籲「菜籃子」供貨充足，仍然無法制止民眾線上線下的搶購。「家蔬抵萬金」，有民眾曬出超市採買7000元人民幣(約1067美元)的帳單，也有人秀出滿滿冷凍肉品、方便麵稱有「幸福感」。民眾囤貨帶動冰箱、冰櫃銷量暴增，有冰櫃商家一天就賣出一個月銷量。

中國經濟周刊報導，受疫情影響，不少上海的朋友已經在家待了一個月有餘。囤米麵菜不僅是社交網路的熱議話題，「囤物資」的行動甚至蔓延至其他省市。

物美、山姆、家樂福等線下商超裡，人們推著一輛輛便攜的買菜專用小推車，手裡提著大包小包的蔬菜 雞蛋方便麵等著結帳；叮咚買菜、盒馬、每日優鮮、京東等線上買菜平台，則是迎來一波史無前例的下單高峰。

據北京市商務局監測，北京新發地等7家主要農產品批發市場25日貨源穩定，上市量處於較高水平。各大零售平台也表示，從24日起，速食類商品及米麵糧油等商品銷售出現大幅增長，但已經三倍供貨，目前貨源充足，貨架上的商品已全部補滿。

「到現在我都不敢相信自己居然在超市花了快7000元買東西，我媳婦兒說我真是著魔了！」家住朝陽的林先生曬出長長7000元的帳單，自己都覺得不可思議。

林先生說，超市裡都是人，看到別人拿什麽他也拿什麽，「已經五、六年沒有吃過方便麵、榨菜、火腿腸、午餐肉、罐頭了，這次也和各種肉類預製菜一起被放進了購物車」。

讓他驚喜的是，他們家在25日收到了社區免費派送的蔬菜包，有生菜、白菜、西紅柿、黃瓜、辣椒和土豆等。「全家都開始拚命吃菜，否則周日囤的菜，要扔掉一大半，焦慮真是害死人。」這個周末，林先生的心情像坐了趟過山車。

數據顯示，美團北京地區的超市外賣訂單環比上周增長近40%，物美、家樂福等連鎖超市的線上訂單也比平日增長30%左右。物美、家樂福、美菜等都宣布，從4月24日起，北京地區訂單配送時間將延長至24點。據悉，順豐同城北京區日均投入騎士近5000人，完成商超訂單數萬單。

囤貨潮也刺激冰箱冰櫃銷量暴增。僅24日一天，北京蘇寧易購冷櫃銷量增至逾300台，這相當於平時一個月的銷量。蘇寧易購隨後緊急備貨5000台冰櫃，所有門店並延長營業時間至晚上10點半，以保障市場供應。