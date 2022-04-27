2傳播鏈疫情升溫 北京篩檢擴至9成市民

北京本土疫情持續，當局宣布擴大核酸篩查範圍，擴至11區域。圖為豐台區青塔街道的居民參加核酸檢測。（新華社）

北京 市疫情 備受關注，衛健委通報北京26日新增31例本土確診病例和3例無症狀感染者，涉及兩條傳播鏈。北京擴大篩查，26日起對11區域展開三輪全員核酸檢測 ，涉及人口占北京市總人口的九成。因應疫情升溫，北京暫停文藝演出、體育賽事、展銷宣傳等人群聚集活動。官方並指涉疫學校是當前防疫重點，要嚴密快速進行流調。

北京市疾控中心副主任龐星火26日指出，25日新增22例本土病例中，確診占21例，無症狀感染者一例。朝陽區最多占九例、房山區七例、順義區兩例、昌平區兩例，豐台區、延慶區各一例。北京新增一個高風險地區及七個中風險地區，目前全市增至2個高風險地區及12個中風險地區。

他並指，自22日以來北京市累計報告92例，涉及八個行政區，其中朝陽區占55例、房山區17例、順義區8例、昌平區4例、豐台區3例、西城區2例、延慶區2例、通州1例。截至目前，新增感染者均與早期感染者存在關聯，推斷北京目前有兩條獨立傳播鏈。

26日通報病例中，有六例是在校學生。北京市委宣傳部對外新聞處長田偉表示，涉疫學校是當前防疫重點，要嚴密快速進行流調。據北京青年報，海淀區人大附中實驗小學及雙榆樹中心小學接獲通報，指近日有關學校的學生、教職員及到訪人員，要按高風險人群管理，實施14天居家隔離及7天健康監測。

北京除涉及學校、旅遊團、家庭及因聚餐而引發的傳播鏈外，近期新增一起因婚宴引發的傳播鏈分支，已涉四例感染，不排除引發進一步傳播風險。

北京市政府發言人徐和建26日指出，為堅決遏制疫情傳播風險，決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，進一步擴大篩查範圍，從26日起至30日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經濟技術開發區等11個區人員，展開三輪核酸檢測。

北京對九成人口展開核酸大篩查，華中科技大學同濟醫學院專家魏晟表示，這次大範圍核酸檢測非常及時，也非常必要。應對Omicron病毒，想盡早排查出潛在感染者，防止疫情大爆發，全員核酸檢測是最有效手段。

香港明報報導，由於有上海封城導致物資短缺的前車之鑑，北京當局26日續強調，「各類生活必需品貨源充足穩定，供應有保障」。北京市市場監督管理局亦發布「告誡書」，表示將嚴肅查處藉疫情防疫之機囤積居奇、揑造散播漲價信息、哄擡價格等違法行為。

連日來央視多名主播亦在節目表示，不存在物資短缺，「我們大可以安安心心、踏踏實實過日子，不要去做事後自己都覺得非常可笑的事情」。但央視前記者王志安25日在推特(Twitter)發帖稱，央視有內部超市，「聽過去的同事說，26日天央視的員工聞風而動，把自己內部的超市一搶而空，啥都買不到了。搶完之後主播們在屏幕前正襟危坐說，市民們，好好過日子，不用搶」。

供職於央視旗下中國環球電視網（CGTN）主播劉欣也在推特發帖稱，「我也囤了，兩年來第一次」，帖子還配上貨架空空的圖片。不過，該帖文已被刪去，劉欣在最新置頂的帖子說，「一夜之間，同一家商店又被新鮮農產品填滿了」。