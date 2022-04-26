疫情成照妖镜？上海孕婦囤30水餃不捨得吃 夫偷煮躲陽台吃光

上海一名孕婦抱怨丈夫偷吃水餃。（翻攝自微博）

一場疫情 ，沒想到也成為很多人婚姻的照妖鏡。一位上海孕婦把30多個餃子 囤在冰箱，一直捨不得吃，沒想到有天老公偷偷把把餃子煮了，還一個人躲在陽台吃得精光，從頭到尾都沒有問妻子一句。此外，還有丈夫拒絕接回去北京 打工返鄉的妻子，丈夫煮掉最後兩包泡麵卻不叫妻子吃等荒唐事蹟。

鳳凰WEEKLY報導，前陣子熱搜上的一則新聞，讓很多人震驚。新聞描述妻子從北京打工返鄉，村裡防疫要求丈夫去接她，丈夫卻因為「害怕被感染」拒絕前往。事後妻子失望至極，到法院提起離婚訴訟。

類似的事也在這次的上海疫情中不斷上演，一名上海媽媽家裡還剩一顆娃娃菜，兩顆青椒，兩包泡麵和一些米，團購的菜要第二天才到。傍晚時分，她正輔導孩子寫作業，丈夫詢問晚上吃什麼，還主動煮了僅剩的兩包泡麵。沒想到丈夫煮好麵，只叫了孩子沒叫她，餐桌上也只擺了兩個碗，孩子碗裡大約只有半包泡麵，其餘一包半全在丈夫碗裡。

上海一名母親發文抱怨，丈夫煮了家中僅剩的泡麵卻沒跟她分享。（翻攝自微博）

看到此景，這位上海媽媽問了一句：「我的呢？」丈夫邊嗦麵邊回答：「只剩下兩包了。」妻子按捺住心裡的難受，追問到：「既然兩包麵，為什麼不三個人分。」丈夫竟回應：「你可以吃別的。」此時年幼的孩子還拿了個小碗說：「媽媽，我跟你分吧！」

類似的故事，還不止一樁。上海一位孕婦疫情前包了30多個餃子，囤在冰箱裡。被封禁在家之後，這些餃子就成了家裡最寶貴的物資，她一直不捨得吃。

這天，老公竟然把餃子全部偷偷煮了，還一個人躡手躡腳在陽台全部吃得精光，從頭到尾都沒有問妻子一句。更過分的是，最後他吃剩的盤子也不洗，等著孕妻去收拾。