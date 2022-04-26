我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝華埠瘋狂偷車賊 開走救護車 警追80哩驚險攔停

地鐵攝像機近百失靈 布碌崙恐怖槍案爆隱憂

疫情成照妖镜？上海孕婦囤30水餃不捨得吃 夫偷煮躲陽台吃光

中國新聞組／北京26日電
上海一名孕婦抱怨丈夫偷吃水餃。（翻攝自微博）
上海一名孕婦抱怨丈夫偷吃水餃。（翻攝自微博）

一場疫情，沒想到也成為很多人婚姻的照妖鏡。一位上海孕婦把30多個餃子囤在冰箱，一直捨不得吃，沒想到有天老公偷偷把把餃子煮了，還一個人躲在陽台吃得精光，從頭到尾都沒有問妻子一句。此外，還有丈夫拒絕接回去北京打工返鄉的妻子，丈夫煮掉最後兩包泡麵卻不叫妻子吃等荒唐事蹟。

鳳凰WEEKLY報導，前陣子熱搜上的一則新聞，讓很多人震驚。新聞描述妻子從北京打工返鄉，村裡防疫要求丈夫去接她，丈夫卻因為「害怕被感染」拒絕前往。事後妻子失望至極，到法院提起離婚訴訟。

類似的事也在這次的上海疫情中不斷上演，一名上海媽媽家裡還剩一顆娃娃菜，兩顆青椒，兩包泡麵和一些米，團購的菜要第二天才到。傍晚時分，她正輔導孩子寫作業，丈夫詢問晚上吃什麼，還主動煮了僅剩的兩包泡麵。沒想到丈夫煮好麵，只叫了孩子沒叫她，餐桌上也只擺了兩個碗，孩子碗裡大約只有半包泡麵，其餘一包半全在丈夫碗裡。

上海一名母親發文抱怨，丈夫煮了家中僅剩的泡麵卻沒跟她分享。（翻攝自微博）
上海一名母親發文抱怨，丈夫煮了家中僅剩的泡麵卻沒跟她分享。（翻攝自微博）

看到此景，這位上海媽媽問了一句：「我的呢？」丈夫邊嗦麵邊回答：「只剩下兩包了。」妻子按捺住心裡的難受，追問到：「既然兩包麵，為什麼不三個人分。」丈夫竟回應：「你可以吃別的。」此時年幼的孩子還拿了個小碗說：「媽媽，我跟你分吧！」

類似的故事，還不止一樁。上海一位孕婦疫情前包了30多個餃子，囤在冰箱裡。被封禁在家之後，這些餃子就成了家裡最寶貴的物資，她一直不捨得吃。

這天，老公竟然把餃子全部偷偷煮了，還一個人躡手躡腳在陽台全部吃得精光，從頭到尾都沒有問妻子一句。更過分的是，最後他吃剩的盤子也不洗，等著孕妻去收拾。

餃子 疫情 北京

上一則

北京戰疫 11區強檢、民搶糧 網現攻略 上海人指導北京人囤貨

下一則

曾是海外輿論重地 「多維新聞」驚傳停止運作

延伸閱讀

捐錢買雞送上海敬老院 竟收到P圖的懸浮照

捐錢買雞送上海敬老院 竟收到P圖的懸浮照
煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便

煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便
浙江已閉環接收上海轉運人員3.5萬人

浙江已閉環接收上海轉運人員3.5萬人
上海經濟降速 北京有望超車

上海經濟降速 北京有望超車

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死